https://ria.ru/20220517/gretsiya-1788933959.html

Премьер Греции начнет переговоры с США по покупке истребителей F-35

Премьер Греции начнет переговоры с США по покупке истребителей F-35 - РИА Новости, 17.05.2022

Премьер Греции начнет переговоры с США по покупке истребителей F-35

Греция скоро начнет переговоры с США по приобретению истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, чтобы получить их в ближайшие годы, заявил... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:01

2022-05-17T09:01

2022-05-17T09:01

владимир путин

греция

украина

сша

lockheed martin

нато

оон

f-35

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АФИНЫ, 17 мая - РИА Новости. Греция скоро начнет переговоры с США по приобретению истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, чтобы получить их в ближайшие годы, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на приеме в Белом доме, устроенном в его честь президентом США Джо Байденом.Текст выступлений Байдена и Мицотакиса в неофициальном переводе на греческий язык распространила пресс-служба премьера.Премьер в своем выступлении заявил, что Греция будет продолжать инвестировать в вооруженные силы, и она делает это для усиления не только Греции, но и юго-восточного крыла НАТО."Мы продолжим наше долгосрочное сотрудничество между нашей оборонной промышленностью. Мы начнем процесс приобретения эскадрильи самолетов F-35. И мы надеемся, что сможем добавить этот фантастический самолет в состав греческих ВВС до конца этого десятилетия. И я рад, что в пятницу Lockheed Martin официально выразила заинтересованность в инвестировании в греческую авиастроительную компанию EAV", - сказал Мицотакис.Мицотакис сказал, что отношения между Грецией и Соединенными Штатами сегодня находятся на самом высоком, историческом уровне."В прошлый четверг (12 мая) наш парламент ратифицировал новое Соглашение о сотрудничестве в области обороны между нашими двумя странами. И это новое сотрудничество проявляется не только на военно-морской базе в заливе Суда на Крите, которую, я надеюсь, у вас будет возможность посетить. Многие называют базу "бриллиантом в короне" наших прекрасных военных отношений. Но это также проявляется в порту Александруполис на северо-востоке Греции, всего в 500 милях от границы с Украиной. Помимо своего военного значения для НАТО, Александруполис быстро становится региональным энергетическим узлом и точкой входа (энергоресурсов) на Западные Балканы и Восточную Европу", - сказал он.По его словам, связи между Америкой и Грецией выходят далеко за рамки общей истории, безопасности и обороны, они охватывают многие области, от торговли до туризма и от технологий до культурных обменов.Мицотакис заявил, что США и ЕС должны вместе быть "в битве" за Украину. "Война на Украине и вторжение России — это болезненное напоминание о том, что то, что мы считали само собой разумеющимся в Европе, что карты не переделываются силой, к сожалению, больше не действует. … Новые имперские фантазии принадлежат другим векам. Они должны потерпеть неудачу. И они должны потерпеть неудачу не только ради Украины, но и для того, чтобы послать очень четкий сигнал другим авторитарным лидерам, что любое нарушение суверенитета будет решено единым и динамичным ответом. Вот почему так важно, чтобы Европа и США стояли плечом к плечу в этой битве. В конечном счете, мы защищаем ценности, лежащие в основе наших либеральных демократий", - сказал Мицотакис.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Он поблагодарил президента Байдена за руководство. "Санкции, которые мы ввели в отношении России, являются сокрушительными, и это правильно. Но мы не должны упускать из виду тот факт, что наши общества платят высокую цену за энергоносители. И с этой точки зрения мы можем сделать гораздо больше вместе — Европейский союз и Соединенные Штаты — для снижения цен на энергоносители, в частности, цены на газ. И по мере того, как мы уменьшаем нашу зависимость от российских углеводородов, мы также должны использовать нашу силу на рынке в качестве крупнейших покупателей природного газа, чтобы обеспечить это пространство, поддержать наши домохозяйства и бизнес", - сказал Мицотакис.Он также обратился к Байдену с просьбой помочь возобновлению переговоров по кипрскому урегулированию. "Вы прекрасно осведомлены о кипрской проблеме и, пожалуйста, используйте все свое влияние, чтобы вернуть переговорный процесс в нужное русло в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Никто не может и не согласится на решение о создании двух государств на Кипре", - сказал он.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.

https://ria.ru/20220517/bayden-1788930703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, греция, украина, сша, lockheed martin , нато, оон, f-35, кириакос мицотакис, джо байден, в мире