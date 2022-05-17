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В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами - РИА Новости, 17.05.2022
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В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами
В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами - РИА Новости, 17.05.2022
В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам, оно теряет свой суверенитет. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:31
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дмитрий песков
политика
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам, оно теряет свой суверенитет."Если государство не проявляет настойчивость, так же как отдельный человек, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам существования, так же как отдельный человек, это государство теряет свою независимость, теряет свою суверенность, суверенитет", - сказал он на марафоне "Новые горизонты".
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дмитрий песков, политика, россия
10:31 17.05.2022 (обновлено: 10:44 17.05.2022)
 
В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами

Песков: если государство не проявляет принципиальность, оно теряет суверенитет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам, оно теряет свой суверенитет.
"Если государство не проявляет настойчивость, так же как отдельный человек, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам существования, так же как отдельный человек, это государство теряет свою независимость, теряет свою суверенность, суверенитет", - сказал он на марафоне "Новые горизонты".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 13:34
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