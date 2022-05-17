https://ria.ru/20220517/gosudarstvo-1788952260.html
В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами
В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами - РИА Новости, 17.05.2022
В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам, оно теряет свой суверенитет. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:31
2022-05-17T10:31
2022-05-17T10:44
дмитрий песков
политика
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам, оно теряет свой суверенитет."Если государство не проявляет настойчивость, так же как отдельный человек, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам существования, так же как отдельный человек, это государство теряет свою независимость, теряет свою суверенность, суверенитет", - сказал он на марафоне "Новые горизонты".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, политика, россия
10:31 17.05.2022 (обновлено: 10:44 17.05.2022)
В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами
Песков: если государство не проявляет принципиальность, оно теряет суверенитет
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам, оно теряет свой суверенитет.
"Если государство не проявляет настойчивость, так же как отдельный человек, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам существования, так же как отдельный человек, это государство теряет свою независимость, теряет свою суверенность, суверенитет", - сказал он на марафоне "Новые горизонты".