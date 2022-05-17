https://ria.ru/20220517/gosudarstvo-1788952260.html

В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами

В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами - РИА Новости, 17.05.2022

В Кремле рассказали, что происходит с непринципиальными государствами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам, оно теряет свой суверенитет. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:31

2022-05-17T10:31

2022-05-17T10:44

дмитрий песков

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам, оно теряет свой суверенитет."Если государство не проявляет настойчивость, так же как отдельный человек, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам существования, так же как отдельный человек, это государство теряет свою независимость, теряет свою суверенность, суверенитет", - сказал он на марафоне "Новые горизонты".

https://ria.ru/20220515/gosduma-1788652807.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, политика, россия