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Госдума рассмотрит проект, запрещающий обмен нацистских преступников
Госдума рассмотрит проект, запрещающий обмен нацистских преступников - РИА Новости, 17.05.2022
Госдума рассмотрит проект, запрещающий обмен нацистских преступников
Госдума рассмотрит проект постановления о запрете обмена нацистских преступников в среду, депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета Госдумы РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:59
2022-05-17T16:59
2022-05-17T17:08
госдума рф
россия
андрей картаполов
общество
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Госдума рассмотрит проект постановления о запрете обмена нацистских преступников в среду, депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания во вторник заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом."Комитет по обороне предлагает включить завтра в порядок работы Государственной думы рассмотрение проекта постановления по поручения председателя Государственной думы о недопущении обмена нацистских преступников", - предложил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании. Депутаты соответствующее предложение поддержали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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госдума рф, россия, андрей картаполов, общество
16:59 17.05.2022 (обновлено: 17:08 17.05.2022)
Госдума рассмотрит проект, запрещающий обмен нацистских преступников
ГД рассмотрит в среду проект постановления, запрещающего обмен нацистских преступников