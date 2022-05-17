https://ria.ru/20220517/gosduma-1789004782.html

Миронов предложил обсудить перенос единого дня голосования

Миронов предложил обсудить перенос единого дня голосования - РИА Новости, 17.05.2022

Миронов предложил обсудить перенос единого дня голосования

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:03

2022-05-17T13:03

2022-05-17T13:32

политика

госдума рф

сергей миронов

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в единый день голосования, которые должны пройти осенью 2022 года, в связи со специальной военной операцией России на Украине."В условиях специальной военной операции - а нужно ли нам осенью в единый день голосования проводить выборы?... Мы все должны быть как один, а что будет на выборах? Мы должны бороться друг с другом. Мы в этом зале все поддерживаем президента, специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о противоречиях, о том, с чем мы не согласны", - сказал Миронов на пленарном заседании Госдумы во вторник.Парламентарий отметил, что средства, которые предназначены для избирательных кампаний, можно направить в российскую армию, а также на восстановление освобожденных территорий."Сегодня там, на фронтах против нацизма куется настоящая будущая позитивная русская элита. Давайте их дождемся, когда они придут с победой, тогда выборы и проведем. Пусть принимают участие и как кандидаты, и как голосующие. Сейчас не время", - добавил он.

https://ria.ru/20220517/vybory-1789004892.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, госдума рф, сергей миронов