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Миронов предложил обсудить перенос единого дня голосования - РИА Новости, 17.05.2022
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Миронов предложил обсудить перенос единого дня голосования
Миронов предложил обсудить перенос единого дня голосования - РИА Новости, 17.05.2022
Миронов предложил обсудить перенос единого дня голосования
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:03
2022-05-17T13:32
политика
госдума рф
сергей миронов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в единый день голосования, которые должны пройти осенью 2022 года, в связи со специальной военной операцией России на Украине."В условиях специальной военной операции - а нужно ли нам осенью в единый день голосования проводить выборы?... Мы все должны быть как один, а что будет на выборах? Мы должны бороться друг с другом. Мы в этом зале все поддерживаем президента, специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о противоречиях, о том, с чем мы не согласны", - сказал Миронов на пленарном заседании Госдумы во вторник.Парламентарий отметил, что средства, которые предназначены для избирательных кампаний, можно направить в российскую армию, а также на восстановление освобожденных территорий."Сегодня там, на фронтах против нацизма куется настоящая будущая позитивная русская элита. Давайте их дождемся, когда они придут с победой, тогда выборы и проведем. Пусть принимают участие и как кандидаты, и как голосующие. Сейчас не время", - добавил он.
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политика, госдума рф, сергей миронов
13:03 17.05.2022 (обновлено: 13:32 17.05.2022)
 
Миронов предложил обсудить перенос единого дня голосования

Депутат Миронов предложил обсудить перенос единого дня голосования

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в единый день голосования, которые должны пройти осенью 2022 года, в связи со специальной военной операцией России на Украине.
"В условиях специальной военной операции - а нужно ли нам осенью в единый день голосования проводить выборы?... Мы все должны быть как один, а что будет на выборах? Мы должны бороться друг с другом. Мы в этом зале все поддерживаем президента, специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о противоречиях, о том, с чем мы не согласны", - сказал Миронов на пленарном заседании Госдумы во вторник.
Парламентарий отметил, что средства, которые предназначены для избирательных кампаний, можно направить в российскую армию, а также на восстановление освобожденных территорий.
"Сегодня там, на фронтах против нацизма куется настоящая будущая позитивная русская элита. Давайте их дождемся, когда они придут с победой, тогда выборы и проведем. Пусть принимают участие и как кандидаты, и как голосующие. Сейчас не время", - добавил он.
Подготовка избирательного участка к голосованию - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
13:03
В Кремле опровергли слухи о переносе выборов
 
ПолитикаГосдума РФСергей Миронов
 
 
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