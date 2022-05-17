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СМИ: США готовы заблокировать способность России платить по госдолгу - РИА Новости, 17.05.2022
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СМИ: США готовы заблокировать способность России платить по госдолгу
СМИ: США готовы заблокировать способность России платить по госдолгу - РИА Новости, 17.05.2022
СМИ: США готовы заблокировать способность России платить по госдолгу
Правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, что может приблизить... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:55
2022-05-17T23:45
экономика
сша
центральный банк рф (цб рф)
москва
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, что может приблизить Москву к дефолту, пишет Bloomberg с ссылкой на источники.Агентство добавляет, что, по словам собеседников, некоторые чиновники американского казначейства утверждали, что, если и дальше продолжать давать России возможность выплачивать госдолг, то это приведет к "опустошению казны" России и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть использованы на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Тем не менее администрация США, согласно сообщению портала, решила ограничить возможность выплаты госдолга со стороны Москвы, выбрав вариант финансового давления.Также Bloomberg утверждает, что окончательное решение, согласно источникам, еще не принято.Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) 2 марта, после заморозки части валютных резервов ЦБ России, выпустило отдельную лицензию, которая позволяла Москве до 25 мая платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам. С тех пор Минфин России провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.Западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент также отметил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220516/gosobligatsii-1788917299.html
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сша
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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), москва, владимир путин, россия
21:55 17.05.2022 (обновлено: 23:45 17.05.2022)
 
СМИ: США готовы заблокировать способность России платить по госдолгу

Bloomberg: США готовы заблокировать способность России платить по госдолгу

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, что может приблизить Москву к дефолту, пишет Bloomberg с ссылкой на источники.
Агентство добавляет, что, по словам собеседников, некоторые чиновники американского казначейства утверждали, что, если и дальше продолжать давать России возможность выплачивать госдолг, то это приведет к "опустошению казны" России и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть использованы на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Тем не менее администрация США, согласно сообщению портала, решила ограничить возможность выплаты госдолга со стороны Москвы, выбрав вариант финансового давления.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 23:58
Минфин США: вложения России в гособлигации сократились почти вдвое
Также Bloomberg утверждает, что окончательное решение, согласно источникам, еще не принято.
Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) 2 марта, после заморозки части валютных резервов ЦБ России, выпустило отдельную лицензию, которая позволяла Москве до 25 мая платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам. С тех пор Минфин России провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.
Западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент также отметил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Штаб-квартира Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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ЭкономикаСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваВладимир ПутинРоссия
 
 
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