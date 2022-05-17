21:55 17.05.2022 (обновлено: 23:45 17.05.2022)
СМИ: США готовы заблокировать способность России платить по госдолгу
Bloomberg: США готовы заблокировать способность России платить по госдолгу
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, что может приблизить Москву к дефолту, пишет Bloomberg с ссылкой на источники.
Агентство добавляет, что, по словам собеседников, некоторые чиновники американского казначейства утверждали, что, если и дальше продолжать давать России возможность выплачивать госдолг, то это приведет к "опустошению казны" России и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть использованы на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Тем не менее администрация США, согласно сообщению портала, решила ограничить возможность выплаты госдолга со стороны Москвы, выбрав вариант финансового давления.
Также Bloomberg утверждает, что окончательное решение, согласно источникам, еще не принято.
Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) 2 марта, после заморозки части валютных резервов ЦБ России, выпустило отдельную лицензию, которая позволяла Москве до 25 мая платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам. С тех пор Минфин России провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.
Западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент также отметил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.