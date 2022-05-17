https://ria.ru/20220517/gorlovka-1789075064.html

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 17.05.2022

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

Мирная жительница Горловки в Донецкой народной республике получила ранение в результате обстрела жилого массива со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:03

2022-05-17T17:03

2022-05-17T17:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в Донецкой народной республике получила ранение в результате обстрела жилого массива со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела горловского жилого массива "Комсомолец" со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) минно-взрывную травму получила мирная жительница Горловки по улице Любименко. Скорая помощь выехала на адрес", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/gorlovka-1789062262.html

https://ria.ru/20220517/donbass-1788932567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк