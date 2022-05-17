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Сенат США согласился проголосовать по проекту о помощи Украине - РИА Новости, 17.05.2022
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Сенат США согласился проголосовать по проекту о помощи Украине
Сенат США согласился проголосовать по проекту о помощи Украине - РИА Новости, 17.05.2022
Сенат США согласился проголосовать по проекту о помощи Украине
Сенат США согласился поставить на окончательное рассмотрение проект о выделении Украине помощи в размере около 40 миллиардов долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T01:18
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в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Сенат США согласился поставить на окончательное рассмотрение проект о выделении Украине помощи в размере около 40 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.Ранее палата представителей одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Однако сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект, потребовав включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием этих средств.По результатам прошедшего в понедельник заседания сенаторы проголосовали за дальнейшее движение проекта.Ранее сообщалось, что основное голосование о помощи Украине может состояться в среду, 18 мая. В администрации, в том числе министерстве обороны, предупредили сенаторов, что последнего выделенного транша помощи хватит для бесперебойных поставок лишь до 19 мая.
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в мире, украина, сша
01:18 17.05.2022
 
Сенат США согласился проголосовать по проекту о помощи Украине

Сенат США согласился проголосовать по проекту о помощи Украине на 40 миллиардов долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Сенат США согласился поставить на окончательное рассмотрение проект о выделении Украине помощи в размере около 40 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
Ранее палата представителей одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Однако сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект, потребовав включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием этих средств.
По результатам прошедшего в понедельник заседания сенаторы проголосовали за дальнейшее движение проекта.
Ранее сообщалось, что основное голосование о помощи Украине может состояться в среду, 18 мая. В администрации, в том числе министерстве обороны, предупредили сенаторов, что последнего выделенного транша помощи хватит для бесперебойных поставок лишь до 19 мая.
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