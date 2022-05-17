https://ria.ru/20220517/gipertoniya-1788777746.html
Всемирный день борьбы с гипертонией
Всемирный день борьбы с гипертонией - РИА Новости, 17.05.2022
Всемирный день борьбы с гипертонией
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) отмечается ежегодно 17 мая по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией (World РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T02:00
2022-05-17T02:00
2022-05-17T02:00
справки
воз
россия
здоровье
здоровье - общество
гипертония
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Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) отмечается ежегодно 17 мая по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией (World Hypertension League, WHL).Мероприятие впервые прошло 14 мая 2005 года при участии 24 стран под девизом "Знай свое артериальное давление".Эта же тема звучала при проведении Всемирного дня гипертонии с 2013 по 2018 годы. В 2021 и 2022 годах темой выбран призыв "Измеряйте свое давление точно, контролируйте его, живите дольше!".Цель мероприятия – доносить до широкой общественности опасность гипертонии и ее серьезных медицинских осложнений, а также предоставлять информацию о профилактике, выявлении и лечении.Гипертония –или повышенное кровяное давление –серьезное патологическое состояние, значительно повышающее риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек и других болезней.Кровяное давление представляет собой силу, с которой циркулирующая кровь воздействует на артерии – важнейшие кровяные сосуды в организме. Давление определяется двумя показателями. Первый (систолическое давление) представляет собой давление в кровеносных сосудах в момент сжатия, или сокращения, сердечной мышцы. Второй (диастолическое давление) – давление в сосудах в момент, когда сердце находится в состоянии покоя между двумя сокращениями.Диагноз "гипертония" ставится в тех случаях, когда, согласно измерениям в два разных дня, значение систолического давления и в тот, и в другой день равно или выше 140 миллиметрам ртутного столба и/или значение диастолического давления в оба дня равно или выше 90 миллиметров ртутного столба.Гипертонию называют "тихим убийцей". Большинство больных не подозревают о проблеме, так как болезнь часто протекает бессимптомно.При этом она может проявляться головными болями в ранние утренние часы, носовым кровотечением, нарушением сердечного ритма, ухудшением зрения и звоном в ушах. Тяжелая гипертония может вызывать слабость, тошноту, рвоту, спутанность сознания, внутреннее напряжение, боли в груди и мышечный тремор.Единственный способ выявления гипертонии – измерение кровяного давления медицинским работником. Гипертония уносит свыше 28 тысяч жизней каждый день. К поддающимся контролю факторам риска развития гипертонии относятся нездоровый рацион питания (чрезмерное потребление соли, большое содержание насыщенных жиров и транжиров в пище, малое потребление овощей и фруктов), отсутствие физической активности, курение, прием алкоголя, ожирение.Не поддающиеся контролю факторы риска включают наличие гипертонии у прямых родственников, возраст старше 65 лет и сопутствующие заболевания (диабет, болезни почек).По данным самого массового обзора динамики гипертонии ВОЗ и Имперского колледжа Лондона (1990-2019), за последние 30 лет число гипертоников в 184 странах мира среди взрослых 30-79 лет выросло с 650 миллионов человек до 1 миллиарда 28 миллионов. 720 миллионов (53% женщин и 62% мужчин) не получали необходимого им лечения. В 2019 году в странах с низким и средним уровнем дохода проживало более 1 миллиарда человек с гипертонией (82% всех гипертоников в мире). Около 580 миллионов гипертоников (41% женщин и 51% мужчин) не догадывались о своем заболевании. Самые низкие показатели гипертонии – в Швейцарии, Перу и Эритрее, самые высокие – в Парагвае, Венгрии, Тувалу. Россия оказалась на пятом месте среди 10 стран, где был наибольший спад распространения гипертонии у женщин (12%). В России примерно 60 миллионов человек страдает гипертонией (40% населения).Сокращение распространенности гипертонии на 33% в период с 2010 по 2030 год входит в число глобальных целей в области борьбы с неинфекционными заболеваниями.В настоящее время в арсенале врачей есть пять-шесть групп лекарственных препаратов, регулярный прием которых позволяет не только нормализовать уровень давления, но и продлить жизнь пациентам. Такие лекарства назначаются пожизненно.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, воз, россия, здоровье, здоровье - общество, гипертония
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day
) отмечается ежегодно 17 мая по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией (World Hypertension League, WHL).
Мероприятие впервые прошло 14 мая 2005 года
при участии 24 стран под девизом "Знай свое артериальное давление".
Эта же тема звучала при проведении Всемирного дня гипертонии с 2013 по 2018 годы
.
В 2021
и 2022 годах темой выбран призыв "Измеряйте свое давление точно, контролируйте его, живите дольше!".
Цель мероприятия – доносить до широкой общественности опасность гипертонии и ее серьезных медицинских осложнений, а также предоставлять информацию о профилактике, выявлении и лечении.
Гипертония –или повышенное кровяное давление –серьезное патологическое состояние, значительно повышающее риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек и других болезней.
Кровяное давление представляет собой силу, с которой циркулирующая кровь воздействует на артерии – важнейшие кровяные сосуды в организме. Давление определяется двумя показателями. Первый (систолическое давление) представляет собой давление в кровеносных сосудах в момент сжатия, или сокращения, сердечной мышцы. Второй (диастолическое давление) – давление в сосудах в момент, когда сердце находится в состоянии покоя между двумя сокращениями.
Диагноз "гипертония" ставится в тех случаях, когда, согласно измерениям в два разных дня, значение систолического давления и в тот, и в другой день равно или выше 140 миллиметрам ртутного столба и/или значение диастолического давления в оба дня равно или выше 90 миллиметров ртутного столба.
Гипертонию называют "тихим убийцей". Большинство больных не подозревают о проблеме, так как болезнь часто протекает бессимптомно.
При этом она может проявляться головными болями в ранние утренние часы, носовым кровотечением, нарушением сердечного ритма, ухудшением зрения и звоном в ушах. Тяжелая гипертония может вызывать слабость, тошноту, рвоту, спутанность сознания, внутреннее напряжение, боли в груди и мышечный тремор.
Единственный способ выявления гипертонии – измерение кровяного давления
медицинским работником.
К поддающимся контролю факторам риска развития гипертонии относятся нездоровый рацион питания (чрезмерное потребление соли, большое содержание насыщенных жиров и транжиров в пище, малое потребление овощей и фруктов), отсутствие физической активности, курение, прием алкоголя, ожирение.
Не поддающиеся контролю факторы риска включают наличие гипертонии у прямых родственников, возраст старше 65 лет и сопутствующие заболевания (диабет, болезни почек).
По данным самого массового обзора динамики гипертонии ВОЗ
и Имперского колледжа Лондона (1990-2019), за последние 30 лет число гипертоников в 184 странах мира среди взрослых 30-79 лет выросло с 650 миллионов человек до 1 миллиарда 28 миллионов. 720 миллионов (53% женщин и 62% мужчин) не получали необходимого им лечения. В 2019 году в странах с низким и средним уровнем дохода проживало более 1 миллиарда человек с гипертонией (82% всех гипертоников в мире). Около 580 миллионов гипертоников (41% женщин и 51% мужчин) не догадывались о своем заболевании. Самые низкие показатели гипертонии – в Швейцарии, Перу и Эритрее, самые высокие – в Парагвае, Венгрии, Тувалу. Россия оказалась на пятом месте среди 10 стран, где был наибольший спад распространения гипертонии у женщин (12%).
В России примерно 60 миллионов человек страдает гипертонией (40% населения
).
Сокращение
распространенности гипертонии на 33% в период с 2010 по 2030 год входит в число глобальных целей в области борьбы с неинфекционными заболеваниями.
В настоящее время в арсенале врачей есть пять-шесть групп лекарственных препаратов
, регулярный прием которых позволяет не только нормализовать уровень давления, но и продлить жизнь пациентам. Такие лекарства назначаются пожизненно.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников