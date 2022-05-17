https://ria.ru/20220517/gipertoniya-1788777746.html

Всемирный день борьбы с гипертонией

Всемирный день борьбы с гипертонией - РИА Новости, 17.05.2022

Всемирный день борьбы с гипертонией

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) отмечается ежегодно 17 мая по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией (World РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T02:00

2022-05-17T02:00

2022-05-17T02:00

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Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) отмечается ежегодно 17 мая по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией (World Hypertension League, WHL).Мероприятие впервые прошло 14 мая 2005 года при участии 24 стран под девизом "Знай свое артериальное давление".Эта же тема звучала при проведении Всемирного дня гипертонии с 2013 по 2018 годы. В 2021 и 2022 годах темой выбран призыв "Измеряйте свое давление точно, контролируйте его, живите дольше!".Цель мероприятия – доносить до широкой общественности опасность гипертонии и ее серьезных медицинских осложнений, а также предоставлять информацию о профилактике, выявлении и лечении.Гипертония –или повышенное кровяное давление –серьезное патологическое состояние, значительно повышающее риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек и других болезней.Кровяное давление представляет собой силу, с которой циркулирующая кровь воздействует на артерии – важнейшие кровяные сосуды в организме. Давление определяется двумя показателями. Первый (систолическое давление) представляет собой давление в кровеносных сосудах в момент сжатия, или сокращения, сердечной мышцы. Второй (диастолическое давление) – давление в сосудах в момент, когда сердце находится в состоянии покоя между двумя сокращениями.Диагноз "гипертония" ставится в тех случаях, когда, согласно измерениям в два разных дня, значение систолического давления и в тот, и в другой день равно или выше 140 миллиметрам ртутного столба и/или значение диастолического давления в оба дня равно или выше 90 миллиметров ртутного столба.Гипертонию называют "тихим убийцей". Большинство больных не подозревают о проблеме, так как болезнь часто протекает бессимптомно.При этом она может проявляться головными болями в ранние утренние часы, носовым кровотечением, нарушением сердечного ритма, ухудшением зрения и звоном в ушах. Тяжелая гипертония может вызывать слабость, тошноту, рвоту, спутанность сознания, внутреннее напряжение, боли в груди и мышечный тремор.Единственный способ выявления гипертонии – измерение кровяного давления медицинским работником. Гипертония уносит свыше 28 тысяч жизней каждый день. К поддающимся контролю факторам риска развития гипертонии относятся нездоровый рацион питания (чрезмерное потребление соли, большое содержание насыщенных жиров и транжиров в пище, малое потребление овощей и фруктов), отсутствие физической активности, курение, прием алкоголя, ожирение.Не поддающиеся контролю факторы риска включают наличие гипертонии у прямых родственников, возраст старше 65 лет и сопутствующие заболевания (диабет, болезни почек).По данным самого массового обзора динамики гипертонии ВОЗ и Имперского колледжа Лондона (1990-2019), за последние 30 лет число гипертоников в 184 странах мира среди взрослых 30-79 лет выросло с 650 миллионов человек до 1 миллиарда 28 миллионов. 720 миллионов (53% женщин и 62% мужчин) не получали необходимого им лечения. В 2019 году в странах с низким и средним уровнем дохода проживало более 1 миллиарда человек с гипертонией (82% всех гипертоников в мире). Около 580 миллионов гипертоников (41% женщин и 51% мужчин) не догадывались о своем заболевании. Самые низкие показатели гипертонии – в Швейцарии, Перу и Эритрее, самые высокие – в Парагвае, Венгрии, Тувалу. Россия оказалась на пятом месте среди 10 стран, где был наибольший спад распространения гипертонии у женщин (12%). В России примерно 60 миллионов человек страдает гипертонией (40% населения).Сокращение распространенности гипертонии на 33% в период с 2010 по 2030 год входит в число глобальных целей в области борьбы с неинфекционными заболеваниями.В настоящее время в арсенале врачей есть пять-шесть групп лекарственных препаратов, регулярный прием которых позволяет не только нормализовать уровень давления, но и продлить жизнь пациентам. Такие лекарства назначаются пожизненно.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, воз, россия, здоровье, здоровье - общество, гипертония