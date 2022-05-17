https://ria.ru/20220517/germaniya-1789135104.html
Германии предсказали холодную осень без российского газа
Германии предсказали холодную осень без российского газа - РИА Новости, 17.05.2022
Германии предсказали холодную осень без российского газа
Если Германия останется без поставок российского газа и не сможет найти им замену, ее ждут большие убытки и холодная осень, пишет в статье для Frankfurter... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T22:34
2022-05-17T22:34
2022-05-17T23:55
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Если Германия останется без поставок российского газа и не сможет найти им замену, ее ждут большие убытки и холодная осень, пишет в статье для Frankfurter Algemeine Zeitung немецкий экономист Кристиан Гейниц.Автор отметил, что курс правительства на отказ от российских энергоносителей предполагает большие трудности для ФРГ, так как страна сильнее других в Европе зависит от поставок из России. Гейниц назвал СПГ альтернативой российскому сырью, однако признал, что Берлин находится в затруднительном положении, так как на строительство терминала для приема топлива уйдет время. Экономист признал, что Германия не стала возводить его раньше, так как это было нерентабельно — сырье из России стоило дешевле.Немецкие власти могут ввести эмбарго на российский газ, только если получится смягчить последствия такого решения. Сейчас страна еще может это сделать, заполнив хранилища и нормировав потребление топлива. Автор раскритиковал правительство страны за существовавшие ранее планы заменить угольные электростанции газовыми и отказаться от АЭС, а также от расширения собственной добычи энергоносителей.Гейниц подчеркнул, что если Германия осенью откажется от российского топлива, ее промышленность понесет огромные потери. Прежде всего пострадает химическая отрасль, которая потянет за собой и предприятия других сфер."Германии грозит не жаркая осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители — к росту цен и более холодным помещениям", — предупредил экономист.Кроме того, страну ждут волна банкротств и всплеск безработицы. Под угрозой процветание всей Европы, заключил Гейниц.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html
https://ria.ru/20220517/otkaz-1788926055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, экономика, германия, россия, европа
22:34 17.05.2022 (обновлено: 23:55 17.05.2022)
Германии предсказали холодную осень без российского газа
FAZ: без российского газа Германию ждет холодная осень и болезненные жертвы
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Если Германия останется без поставок российского газа и не сможет найти им замену, ее ждут большие убытки и холодная осень, пишет в статье для Frankfurter Algemeine Zeitung
немецкий экономист Кристиан Гейниц.
Автор отметил, что курс правительства на отказ от российских энергоносителей предполагает большие трудности для ФРГ
, так как страна сильнее других в Европе
зависит от поставок из России
. Гейниц назвал СПГ альтернативой российскому сырью, однако признал, что Берлин находится в затруднительном положении, так как на строительство терминала для приема топлива уйдет время. Экономист признал, что Германия не стала возводить его раньше, так как это было нерентабельно — сырье из России стоило дешевле.
Немецкие власти могут ввести эмбарго на российский газ, только если получится смягчить последствия такого решения. Сейчас страна еще может это сделать, заполнив хранилища и нормировав потребление топлива. Автор раскритиковал правительство страны за существовавшие ранее планы заменить угольные электростанции газовыми и отказаться от АЭС, а также от расширения собственной добычи энергоносителей.
Гейниц подчеркнул, что если Германия осенью откажется от российского топлива, ее промышленность понесет огромные потери. Прежде всего пострадает химическая отрасль, которая потянет за собой и предприятия других сфер.
"Германии грозит не жаркая осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители — к росту цен и более холодным помещениям", — предупредил экономист.
Кроме того, страну ждут волна банкротств и всплеск безработицы. Под угрозой процветание всей Европы, заключил Гейниц.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.