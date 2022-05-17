https://ria.ru/20220517/germaniya-1789135104.html

Германии предсказали холодную осень без российского газа

Германии предсказали холодную осень без российского газа - РИА Новости, 17.05.2022

Германии предсказали холодную осень без российского газа

Если Германия останется без поставок российского газа и не сможет найти им замену, ее ждут большие убытки и холодная осень, пишет в статье для Frankfurter... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T22:34

2022-05-17T22:34

2022-05-17T23:55

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Если Германия останется без поставок российского газа и не сможет найти им замену, ее ждут большие убытки и холодная осень, пишет в статье для Frankfurter Algemeine Zeitung немецкий экономист Кристиан Гейниц.Автор отметил, что курс правительства на отказ от российских энергоносителей предполагает большие трудности для ФРГ, так как страна сильнее других в Европе зависит от поставок из России. Гейниц назвал СПГ альтернативой российскому сырью, однако признал, что Берлин находится в затруднительном положении, так как на строительство терминала для приема топлива уйдет время. Экономист признал, что Германия не стала возводить его раньше, так как это было нерентабельно — сырье из России стоило дешевле.Немецкие власти могут ввести эмбарго на российский газ, только если получится смягчить последствия такого решения. Сейчас страна еще может это сделать, заполнив хранилища и нормировав потребление топлива. Автор раскритиковал правительство страны за существовавшие ранее планы заменить угольные электростанции газовыми и отказаться от АЭС, а также от расширения собственной добычи энергоносителей.Гейниц подчеркнул, что если Германия осенью откажется от российского топлива, ее промышленность понесет огромные потери. Прежде всего пострадает химическая отрасль, которая потянет за собой и предприятия других сфер."Германии грозит не жаркая осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители — к росту цен и более холодным помещениям", — предупредил экономист.Кроме того, страну ждут волна банкротств и всплеск безработицы. Под угрозой процветание всей Европы, заключил Гейниц.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html

https://ria.ru/20220517/otkaz-1788926055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, германия, россия, европа