https://ria.ru/20220517/gazprom-1789013639.html
Финская Gasum обратилась в арбитраж по вопросу контракта "Газпром экспорта"
Финская Gasum обратилась в арбитраж по вопросу контракта "Газпром экспорта" - РИА Новости, 17.05.2022
Финская Gasum обратилась в арбитраж по вопросу контракта "Газпром экспорта"
Финская компания Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта "Газпром экспорта" на поставку природного газа, сообщает во вторник финская компания. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:26
2022-05-17T13:26
2022-05-17T16:27
экономика
газпром
природный газ
россия
финляндия
gasum
газпром экспорт
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Финская компания Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта "Газпром экспорта" на поставку природного газа, сообщает во вторник финская компания.Как сообщили РИА Новости в компании Gasum, договор составлен в шведском правовом поле и жалоба подана в арбитраж Стокгольма, дата рассмотрения пока не определена.Gasum имеет долгосрочный контракт на поставку природного газа с российской компанией "Газпром экспорт" и компании ведут переговоры о деталях контракта с осени прошлого года, уточняет финская компания.В апреле "Газпром экспорт" направил компании Gasum претензию о том, что согласованные в договоре платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Кроме того, "Газпром экспорт" предъявил компании Gasum другие требования в связи с контрактом.По оценке Gasum, существует повышенный риск прекращения поступления трубопроводного газа из России в Финляндию.Gasum работает над тем, чтобы обеспечить доступность газа из других источников для своих финских потребителей природного газа по трубопроводу Balticconnector в летний период, уточняет компания.
https://ria.ru/20220516/gazprom-1788802320.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, газпром, природный газ, россия, финляндия, gasum, газпром экспорт
13:26 17.05.2022 (обновлено: 16:27 17.05.2022)
Финская Gasum обратилась в арбитраж по вопросу контракта "Газпром экспорта"
Финская госкомпания Gasum отказалась платить за российский газ в рублях
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Финская компания Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта "Газпром экспорта" на поставку природного газа, сообщает во вторник финская компания.
Как сообщили РИА Новости в компании Gasum, договор составлен в шведском правовом поле и жалоба подана в арбитраж Стокгольма, дата рассмотрения пока не определена.
Gasum
имеет долгосрочный контракт на поставку природного газа с российской компанией "Газпром экспорт
" и компании ведут переговоры о деталях контракта с осени прошлого года, уточняет финская компания.
В апреле "Газпром экспорт" направил компании Gasum претензию о том, что согласованные в договоре платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Кроме того, "Газпром экспорт" предъявил компании Gasum другие требования в связи с контрактом.
"Gasum не принимает предложение "Газпром экспорта" о переходе на рублевые платежи и поэтому не будет оплачивать платежи по договору поставки в рублях или по предложенной схеме оплаты. Кроме того, у компаний есть существенные разногласия по другим требованиям договора. <…> Gasum решила передать споры, связанные с контрактом, в арбитраж в соответствии с контрактом", — говорится в сообщении.
По оценке Gasum, существует повышенный риск прекращения поступления трубопроводного газа из России
в Финляндию
.
Gasum работает над тем, чтобы обеспечить доступность газа из других источников для своих финских потребителей природного газа по трубопроводу Balticconnector в летний период, уточняет компания.