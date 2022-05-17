https://ria.ru/20220517/gazprom-1789013639.html

Финская Gasum обратилась в арбитраж по вопросу контракта "Газпром экспорта"

Финская Gasum обратилась в арбитраж по вопросу контракта "Газпром экспорта" - РИА Новости, 17.05.2022

Финская Gasum обратилась в арбитраж по вопросу контракта "Газпром экспорта"

Финская компания Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта "Газпром экспорта" на поставку природного газа, сообщает во вторник финская компания. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:26

2022-05-17T13:26

2022-05-17T16:27

экономика

газпром

природный газ

россия

финляндия

gasum

газпром экспорт

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Финская компания Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта "Газпром экспорта" на поставку природного газа, сообщает во вторник финская компания.Как сообщили РИА Новости в компании Gasum, договор составлен в шведском правовом поле и жалоба подана в арбитраж Стокгольма, дата рассмотрения пока не определена.Gasum имеет долгосрочный контракт на поставку природного газа с российской компанией "Газпром экспорт" и компании ведут переговоры о деталях контракта с осени прошлого года, уточняет финская компания.В апреле "Газпром экспорт" направил компании Gasum претензию о том, что согласованные в договоре платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Кроме того, "Газпром экспорт" предъявил компании Gasum другие требования в связи с контрактом.По оценке Gasum, существует повышенный риск прекращения поступления трубопроводного газа из России в Финляндию.Gasum работает над тем, чтобы обеспечить доступность газа из других источников для своих финских потребителей природного газа по трубопроводу Balticconnector в летний период, уточняет компания.

https://ria.ru/20220516/gazprom-1788802320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, газпром, природный газ, россия, финляндия, gasum, газпром экспорт