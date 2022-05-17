https://ria.ru/20220517/gazoprovod-1788968413.html

В Пермском крае приступили к строительству 11-километрового газопровода

В Пермском крае приступили к строительству 11-километрового газопровода - РИА Новости, 17.05.2022

В Пермском крае приступили к строительству 11-километрового газопровода

В Пермском крае начато строительство нового межпоселкового газопровода протяженностью более 11 километров, который позволит обеспечить ресурсом жителей двух... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:17

2022-05-17T11:17

2022-05-17T11:17

пермский край

дмитрий махонин

россия

газпром

общество

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ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. В Пермском крае начато строительство нового межпоселкового газопровода протяженностью более 11 километров, который позволит обеспечить ресурсом жителей двух населенных пунктов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."В Еловском муниципальном округе начато строительство межпоселкового газопровода п. Фаор – д. Кресты – с. Плишкари протяженностью более 11 километров. В результате природное топливо будет подаваться в два населенных пункта: д. Кресты и с. Плишкари", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, в указанных поселениях проживает порядка 290 человек. Новые газовые сети для них будут построены до фасадов домов.Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин отмечал, что в ближайшие два года в регионе планируется построить 6 межпоселковых и 50 распределительных газопроводов. "За этот период мы должны повысить долю населенных пунктов, подключенных к газу. Это дешевое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия. Но самое главное – это удобство для наших земляков, потому что мы понимаем, что такое наколоть дрова, затопить печь, а не просто нажать кнопку. Возможность пользоваться газом повышает уровень комфорта населения, что является нашей основной задачей", – подчеркнул глава Пермского края.По данным пресс-службы губернатора, строительство сетей производится в рамках программы газификации регионов России ПАО "Газпром". "Планируется по этой программе до конца 2022 года обеспечить голубым топливом более 13 тысяч хозяйств Пермского края", – пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20220513/stroitelstvo-1788333456.html

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Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, россия, газпром, общество, жкх