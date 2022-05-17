https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html

Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций

Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций - РИА Новости, 17.05.2022

Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций

Европейские энергетические гиганты настаивают на покупке российского газа, несмотря на стремление Брюсселя снизить сырьевую зависимость от Москвы, пишет... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:35

2022-05-17T20:35

2022-05-17T21:28

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европейские энергетические гиганты настаивают на покупке российского газа, несмотря на стремление Брюсселя снизить сырьевую зависимость от Москвы, пишет Bloomberg.Как отмечается в статье, компании планируют воспользоваться новыми инструкциями Евросоюза, которые позволяют платить в рублях и импортировать топливо, не нарушая введенные против России ограничительные меры. Прежде в Брюсселе подвергали сомнению законность требования Москвы, но теперь многие большие организации согласились выполнить ее условие по расчетам за газ в национальной валюте, говорится в публикации.Итальянская Eni уже выразила готовность открыть рублевый депозит, немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG также ищут способ продолжить поставки, подытожили авторы материала.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, европа, владимир путин, москва, eni , omv, газпром, брюссель