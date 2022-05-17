20:35 17.05.2022 (обновлено: 21:28 17.05.2022)
Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций
Bloomberg: в Евросоюзе настаивают на покупке газа у России, несмотря на санкции
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европейские энергетические гиганты настаивают на покупке российского газа, несмотря на стремление Брюсселя снизить сырьевую зависимость от Москвы, пишет Bloomberg.
Как отмечается в статье, компании планируют воспользоваться новыми инструкциями Евросоюза, которые позволяют платить в рублях и импортировать топливо, не нарушая введенные против России ограничительные меры. Прежде в Брюсселе подвергали сомнению законность требования Москвы, но теперь многие большие организации согласились выполнить ее условие по расчетам за газ в национальной валюте, говорится в публикации.
Вчера, 16:03В Японии нашли альтернативу российскому газу
Итальянская Eni уже выразила готовность открыть рублевый депозит, немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG также ищут способ продолжить поставки, подытожили авторы материала.
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.