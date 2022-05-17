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Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций - РИА Новости, 17.05.2022
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Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций
Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций - РИА Новости, 17.05.2022
Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций
Европейские энергетические гиганты настаивают на покупке российского газа, несмотря на стремление Брюсселя снизить сырьевую зависимость от Москвы, пишет... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:35
2022-05-17T21:28
экономика
россия
европа
владимир путин
москва
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европейские энергетические гиганты настаивают на покупке российского газа, несмотря на стремление Брюсселя снизить сырьевую зависимость от Москвы, пишет Bloomberg.Как отмечается в статье, компании планируют воспользоваться новыми инструкциями Евросоюза, которые позволяют платить в рублях и импортировать топливо, не нарушая введенные против России ограничительные меры. Прежде в Брюсселе подвергали сомнению законность требования Москвы, но теперь многие большие организации согласились выполнить ее условие по расчетам за газ в национальной валюте, говорится в публикации.Итальянская Eni уже выразила готовность открыть рублевый депозит, немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG также ищут способ продолжить поставки, подытожили авторы материала.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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экономика, россия, европа, владимир путин, москва, eni , omv, газпром, брюссель
20:35 17.05.2022 (обновлено: 21:28 17.05.2022)
 
Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций

Bloomberg: в Евросоюзе настаивают на покупке газа у России, несмотря на санкции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европейские энергетические гиганты настаивают на покупке российского газа, несмотря на стремление Брюсселя снизить сырьевую зависимость от Москвы, пишет Bloomberg.
Как отмечается в статье, компании планируют воспользоваться новыми инструкциями Евросоюза, которые позволяют платить в рублях и импортировать топливо, не нарушая введенные против России ограничительные меры. Прежде в Брюсселе подвергали сомнению законность требования Москвы, но теперь многие большие организации согласились выполнить ее условие по расчетам за газ в национальной валюте, говорится в публикации.
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Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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ЭкономикаРоссияЕвропаВладимир ПутинМоскваEniOMVГазпромБрюссель
 
 
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