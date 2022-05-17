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В Европе оценили заполненность газовых хранилищ - РИА Новости, 17.05.2022
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В Европе оценили заполненность газовых хранилищ
В Европе оценили заполненность газовых хранилищ - РИА Новости, 17.05.2022
В Европе оценили заполненность газовых хранилищ
Европейские подземные хранилища газа заполнены на 40%, для достижения запланированного Еврокомиссией уровня в 80% осталось закачать еще более 40 миллиардов... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:45
2022-05-17T19:45
экономика
европа
в мире
природный газ
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Европейские подземные хранилища газа заполнены на 40%, для достижения запланированного Еврокомиссией уровня в 80% осталось закачать еще более 40 миллиардов кубометров, следует из данных Ассоциации операторов газотранспортных систем Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.Средний уровень заполненности газохранилищ в Европе на утро 16 мая составлял примерно 42,7 миллиарда кубометров, или 40% (прирост за день составил 0,6%). Аналогичный показатель прошлого года был ниже — 33,3%, а 2020 года — 67,85%Сезон забора газа из хранилищ в этом году закончился 19 марта, тогда уровень заполненности ПХГ составлял 25,5% — 27,4 миллиарда кубометров. За следующие восемь недель европейские компании закачали в хранилища более 15 миллиардов кубометров газа, причём за шесть недель — 8 миллиардов кубометров, а за следующие две — почти столько же.По данным Bruegel, в первую половину апреля Европа импортировала 6,75 миллиарда кубометров, а во вторую — 7,15 миллиарда кубометров, сказал РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Европейские объемы импорта СПГ в первые две недели мая сократились по сравнению с предыдущим месяцем до 6,35 миллиарда кубометров, однако выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2 миллиарда кубометров, также уточнил он.Европейские потребители в прошлом году — после холодной затяжной зимы — выкачивали газ из своих хранилищ до середины апреля. Аналитики отмечали, что именно низкий уровень заполненности "подземок" стал одним из факторов резкого роста цен на "голубое топливо" в регионе.
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экономика, европа, в мире, природный газ
19:45 17.05.2022
 
В Европе оценили заполненность газовых хранилищ

GIE: Европа для заполнения хранилищ газа на 80% должна закачать более 40 миллиардов кубов

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Европейские подземные хранилища газа заполнены на 40%, для достижения запланированного Еврокомиссией уровня в 80% осталось закачать еще более 40 миллиардов кубометров, следует из данных Ассоциации операторов газотранспортных систем Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.
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Средний уровень заполненности газохранилищ в Европе на утро 16 мая составлял примерно 42,7 миллиарда кубометров, или 40% (прирост за день составил 0,6%). Аналогичный показатель прошлого года был ниже — 33,3%, а 2020 года — 67,85%
Сезон забора газа из хранилищ в этом году закончился 19 марта, тогда уровень заполненности ПХГ составлял 25,5% — 27,4 миллиарда кубометров. За следующие восемь недель европейские компании закачали в хранилища более 15 миллиардов кубометров газа, причём за шесть недель — 8 миллиардов кубометров, а за следующие две — почти столько же.
По данным Bruegel, в первую половину апреля Европа импортировала 6,75 миллиарда кубометров, а во вторую — 7,15 миллиарда кубометров, сказал РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Европейские объемы импорта СПГ в первые две недели мая сократились по сравнению с предыдущим месяцем до 6,35 миллиарда кубометров, однако выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2 миллиарда кубометров, также уточнил он.
Европейские потребители в прошлом году — после холодной затяжной зимы — выкачивали газ из своих хранилищ до середины апреля. Аналитики отмечали, что именно низкий уровень заполненности "подземок" стал одним из факторов резкого роста цен на "голубое топливо" в регионе.
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