https://ria.ru/20220517/gaz-1789063113.html
Минэкономики Германии заявило, что компании платят за газ в евро и долларах
Минэкономики Германии заявило, что компании платят за газ в евро и долларах - РИА Новости, 17.05.2022
Минэкономики Германии заявило, что компании платят за газ в евро и долларах
Немецкие компании продолжают платить за поставки российского газа в евро и долларах в соответствии с контрактами, сообщило министерство экономики ФРГ. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:15
2022-05-17T16:15
2022-05-17T16:15
экономика
владимир путин
россия
германия
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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Немецкие компании продолжают платить за поставки российского газа в евро и долларах в соответствии с контрактами, сообщило министерство экономики ФРГ."В социальных сетях курсируют сообщения, что санкционные правила в отношении России ослаблены, в том числе якобы возможна оплата поставок энергоносителей в рублях. Министерству об этом ничего не известно, оплата, по нашей информации, все предприятия по-прежнему платят в соответствии с контрактами в евро и долларах", - написало министерство в Twitter.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
https://ria.ru/20220517/engie-1788941885.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, германия
Минэкономики Германии заявило, что компании платят за газ в евро и долларах
Минэкономики Германии заявило, что компании продолжают платить за газ в евро и долларах