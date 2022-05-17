https://ria.ru/20220517/gaz-1789063113.html

Минэкономики Германии заявило, что компании платят за газ в евро и долларах

Минэкономики Германии заявило, что компании платят за газ в евро и долларах - РИА Новости, 17.05.2022

Минэкономики Германии заявило, что компании платят за газ в евро и долларах

Немецкие компании продолжают платить за поставки российского газа в евро и долларах в соответствии с контрактами, сообщило министерство экономики ФРГ. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:15

2022-05-17T16:15

2022-05-17T16:15

экономика

владимир путин

россия

германия

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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Немецкие компании продолжают платить за поставки российского газа в евро и долларах в соответствии с контрактами, сообщило министерство экономики ФРГ."В социальных сетях курсируют сообщения, что санкционные правила в отношении России ослаблены, в том числе якобы возможна оплата поставок энергоносителей в рублях. Министерству об этом ничего не известно, оплата, по нашей информации, все предприятия по-прежнему платят в соответствии с контрактами в евро и долларах", - написало министерство в Twitter.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

https://ria.ru/20220517/engie-1788941885.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, германия