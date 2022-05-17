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Сербия начала переговоры с Россией о новом контракте на поставки газа - РИА Новости, 17.05.2022
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Сербия начала переговоры с Россией о новом контракте на поставки газа
Сербия начала переговоры с Россией о новом контракте на поставки газа - РИА Новости, 17.05.2022
Сербия начала переговоры с Россией о новом контракте на поставки газа
Сербия начала переговоры с Россией о новом контракте на поставки газа на уровне госкомпаний и рассчитывает получить цену значительно ниже нынешней рыночной в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:14
2022-05-17T14:14
экономика
александр вучич
сербия
россия
евросоюз
газпром
болгария
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БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Сербия начала переговоры с Россией о новом контракте на поставки газа на уровне госкомпаний и рассчитывает получить цену значительно ниже нынешней рыночной в 950 долларов за 1 тысячу кубических метров, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович.Нынешний договор компаний "Србиягаз" и "Газпром" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет."Переговоры "Србиягаза" и "Газпром" о новом договоре на поставки газа начались на уровне компаний, минэнерго в них не участвует. Это нелегкие переговоры. По нашему расчету цена не сможет остаться на 270 долларах за тысячу кубометров, но точно будет ниже, намного ниже 950 долларов, что сейчас является рыночной ценой", - заявила Михайлович на конференции "Обновляемые источники энергии – возможности для Сербии и Израиля" в Хозяйственной палате Сербии.Глава сербского министерства энергетики повторила, что в сентябре 2023 года ожидает завершения строительства интерконнектора – соединительного газопровода Ниш - Димитровград с Болгарией."За этот год мы должны закупить объемы греческого СПГ, также и на трассе через Болгарию, чтобы быть готовыми хотя бы 40% газа получать от других поставщиков, чтобы не только от Российской Федерации, но и других государств", - также указала глава минэнерго Сербии.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония в честь начала строительства которого состоялась 3 мая в порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС. Строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа.
https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html
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экономика, александр вучич, сербия, россия, евросоюз, газпром, болгария
14:14 17.05.2022
 
Сербия начала переговоры с Россией о новом контракте на поставки газа

Вице-премьер Михайлович: Сербия надеется на цену газа ниже 950 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Сербия начала переговоры с Россией о новом контракте на поставки газа на уровне госкомпаний и рассчитывает получить цену значительно ниже нынешней рыночной в 950 долларов за 1 тысячу кубических метров, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович.
Нынешний договор компаний "Србиягаз" и "Газпром" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.
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"Переговоры "Србиягаза" и "Газпром" о новом договоре на поставки газа начались на уровне компаний, минэнерго в них не участвует. Это нелегкие переговоры. По нашему расчету цена не сможет остаться на 270 долларах за тысячу кубометров, но точно будет ниже, намного ниже 950 долларов, что сейчас является рыночной ценой", - заявила Михайлович на конференции "Обновляемые источники энергии – возможности для Сербии и Израиля" в Хозяйственной палате Сербии.
Глава сербского министерства энергетики повторила, что в сентябре 2023 года ожидает завершения строительства интерконнектора – соединительного газопровода Ниш - Димитровград с Болгарией.
"За этот год мы должны закупить объемы греческого СПГ, также и на трассе через Болгарию, чтобы быть готовыми хотя бы 40% газа получать от других поставщиков, чтобы не только от Российской Федерации, но и других государств", - также указала глава минэнерго Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония в честь начала строительства которого состоялась 3 мая в порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС. Строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа.
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ЭкономикаАлександр ВучичСербияРоссияЕвросоюзГазпромБолгария
 
 
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