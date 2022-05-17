https://ria.ru/20220517/gaz-1789012882.html
Еврокомиссия потребовала продолжать платить за газ из России в валюте
Еврокомиссия потребовала продолжать платить за газ из России в валюте - РИА Новости, 17.05.2022
Еврокомиссия потребовала продолжать платить за газ из России в валюте
ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты и оплачены в валюте, указанной в контракте, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:24
2022-05-17T13:24
2022-05-17T14:04
экономика
евросоюз
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты и оплачены в валюте, указанной в контракте, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты в валюте, указанной в контракте. За платежом в этой валюте должна последовать декларация о том, что обязательство по платежу выполнено", - пояснил он.Мамер добавил, что государства ЕС должны сами следить за соблюдением санкций своими компаниями, закупающими газ в РФ. "Все, что не соответствует рекомендациям Еврокомиссии для государств-членов, а это: открытие счетов в валюте, предусмотренной контрактом, оплата в этой валюте и заявление о том, что таким образом газ оплачен, - противоречит санкциям. Я уточню, что за последние недели наши ориентации по этому вопросу не менялись. Таким образом, мы сообщаем государствам о том, что они могут делать, что возможно в условиях санкций", - сказал представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли открытие рублевых счетов нарушением европейскими компаниями санкций ЕС против России.
https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
13:24 17.05.2022 (обновлено: 14:04 17.05.2022)
Еврокомиссия потребовала продолжать платить за газ из России в валюте
Представитель ЕК Мамер: счета за газ должны быть открыты в указанной в контракте валюте
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты и оплачены в валюте, указанной в контракте, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты в валюте, указанной в контракте. За платежом в этой валюте должна последовать декларация о том, что обязательство по платежу выполнено", - пояснил он.
Мамер добавил, что государства ЕС должны сами следить за соблюдением санкций своими компаниями, закупающими газ в РФ. "Все, что не соответствует рекомендациям Еврокомиссии для государств-членов, а это: открытие счетов в валюте, предусмотренной контрактом, оплата в этой валюте и заявление о том, что таким образом газ оплачен, - противоречит санкциям. Я уточню, что за последние недели наши ориентации по этому вопросу не менялись. Таким образом, мы сообщаем государствам о том, что они могут делать, что возможно в условиях санкций", - сказал представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли открытие рублевых счетов нарушением европейскими компаниями санкций ЕС против России.