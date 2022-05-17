Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия потребовала продолжать платить за газ из России в валюте - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/gaz-1789012882.html
Еврокомиссия потребовала продолжать платить за газ из России в валюте
Еврокомиссия потребовала продолжать платить за газ из России в валюте - РИА Новости, 17.05.2022
Еврокомиссия потребовала продолжать платить за газ из России в валюте
ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты и оплачены в валюте, указанной в контракте, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:24
2022-05-17T14:04
экономика
евросоюз
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты и оплачены в валюте, указанной в контракте, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты в валюте, указанной в контракте. За платежом в этой валюте должна последовать декларация о том, что обязательство по платежу выполнено", - пояснил он.Мамер добавил, что государства ЕС должны сами следить за соблюдением санкций своими компаниями, закупающими газ в РФ. "Все, что не соответствует рекомендациям Еврокомиссии для государств-членов, а это: открытие счетов в валюте, предусмотренной контрактом, оплата в этой валюте и заявление о том, что таким образом газ оплачен, - противоречит санкциям. Я уточню, что за последние недели наши ориентации по этому вопросу не менялись. Таким образом, мы сообщаем государствам о том, что они могут делать, что возможно в условиях санкций", - сказал представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли открытие рублевых счетов нарушением европейскими компаниями санкций ЕС против России.
https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
13:24 17.05.2022 (обновлено: 14:04 17.05.2022)
 
Еврокомиссия потребовала продолжать платить за газ из России в валюте

Представитель ЕК Мамер: счета за газ должны быть открыты в указанной в контракте валюте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты и оплачены в валюте, указанной в контракте, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты в валюте, указанной в контракте. За платежом в этой валюте должна последовать декларация о том, что обязательство по платежу выполнено", - пояснил он.
Мамер добавил, что государства ЕС должны сами следить за соблюдением санкций своими компаниями, закупающими газ в РФ. "Все, что не соответствует рекомендациям Еврокомиссии для государств-членов, а это: открытие счетов в валюте, предусмотренной контрактом, оплата в этой валюте и заявление о том, что таким образом газ оплачен, - противоречит санкциям. Я уточню, что за последние недели наши ориентации по этому вопросу не менялись. Таким образом, мы сообщаем государствам о том, что они могут делать, что возможно в условиях санкций", - сказал представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли открытие рублевых счетов нарушением европейскими компаниями санкций ЕС против России.
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
08:00
Наказали рублем: Европа в замешательстве из-за российского газа
 
ЭкономикаЕвросоюзРоссияЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала