https://ria.ru/20220517/gaz-1789005673.html

Песков заявил об отсутствии трудностей у стран при оплате российского газа

Песков заявил об отсутствии трудностей у стран при оплате российского газа - РИА Новости, 17.05.2022

Песков заявил об отсутствии трудностей у стран при оплате российского газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у стран, которые оплачивают российский газ по новой схеме, никаких дополнительных трудностей или... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:05

2022-05-17T13:05

2022-05-17T13:28

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у стран, которые оплачивают российский газ по новой схеме, никаких дополнительных трудностей или потерь не возникает."Поставки по разным договоренностям, по схемам оплаты оплачиваются в разные сроки. Когда наступит последний период, не могу сказать, это только "Газпром" знает. Указ действует. Для тех, кто приобретает по этой схеме, никаких дополнительных ни трудностей, ни потерь, ничего не возникает", - сказал он журналистам.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.

https://ria.ru/20220517/engie-1788941885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, дмитрий песков