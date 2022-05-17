13:05 17.05.2022 (обновлено: 13:28 17.05.2022)
Песков заявил об отсутствии трудностей у стран при оплате российского газа
Песков: у стран при оплате газа по новой схеме не возникает дополнительных трудностей
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у стран, которые оплачивают российский газ по новой схеме, никаких дополнительных трудностей или потерь не возникает.
"Поставки по разным договоренностям, по схемам оплаты оплачиваются в разные сроки. Когда наступит последний период, не могу сказать, это только "Газпром" знает. Указ действует. Для тех, кто приобретает по этой схеме, никаких дополнительных ни трудностей, ни потерь, ничего не возникает", - сказал он журналистам.
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.