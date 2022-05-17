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Заявка на транзит газа через Украину снизилась на 13,6 процента - РИА Новости, 17.05.2022
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Заявка на транзит газа через Украину снизилась на 13,6 процента
Заявка на транзит газа через Украину снизилась на 13,6 процента - РИА Новости, 17.05.2022
Заявка на транзит газа через Украину снизилась на 13,6 процента
Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник, по предварительным данным, снизилась на 13,6% по сравнению с... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:04
2022-05-17T09:04
экономика
украина
европа
луганская народная республика
газпром
северный поток
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник, по предварительным данным, снизилась на 13,6% по сравнению с обновленной заявкой понедельника, до 48,9 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", согласно данным ОГТСУ на 17 мая, упала до 46,8 миллиона кубометров, а днем ранее уточненная заявка составляла 56,6 миллиона кубометров. Номинация же через ГИС "Сохрановка" так и остается на нуле. В понедельник, как сообщал "Газпром", оператор вновь отклонил заявку российской компании на прокачку через эту станцию.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.Что касается "белорусского коридора", то теперь российскими санкциями "Газпрому" запрещено использовать польский участок магистрали "Ямал-Европа" для транспортировки газа.Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html
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экономика, украина, европа, луганская народная республика, газпром, северный поток
09:04 17.05.2022
 
Заявка на транзит газа через Украину снизилась на 13,6 процента

Заявка на транзит газа через Украину снизилась на 13,6 процента — до 48,9 миллиона кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник, по предварительным данным, снизилась на 13,6% по сравнению с обновленной заявкой понедельника, до 48,9 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Наказали рублем: Европа в замешательстве из-за российского газа
В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", согласно данным ОГТСУ на 17 мая, упала до 46,8 миллиона кубометров, а днем ранее уточненная заявка составляла 56,6 миллиона кубометров. Номинация же через ГИС "Сохрановка" так и остается на нуле. В понедельник, как сообщал "Газпром", оператор вновь отклонил заявку российской компании на прокачку через эту станцию.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.
Что касается "белорусского коридора", то теперь российскими санкциями "Газпрому" запрещено использовать польский участок магистрали "Ямал-Европа" для транспортировки газа.
Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаЛуганская Народная РеспубликаГазпромСеверный поток
 
 
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