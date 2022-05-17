https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html

Наказали рублем: Европа в замешательстве из-за российского газа

Наказали рублем: Европа в замешательстве из-за российского газа - РИА Новости, 17.05.2022

Наказали рублем: Европа в замешательстве из-за российского газа

Европейцы уже платят за газ по новой схеме, но пока не совсем понимают, чем им грозит открытие рублевых счетов. Еврокомиссия утверждала, что это нарушает... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T08:00

2022-05-17T08:00

2022-05-17T08:05

экономика

россия

польша

европа

газпромбанк

еврокомиссия

евросоюз

природный газ

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европейцы уже платят за газ по новой схеме, но пока не совсем понимают, чем им грозит открытие рублевых счетов. Еврокомиссия утверждала, что это нарушает санкционный режим, однако теперь, похоже, там придумали, как обойти запрет. РИА Новости разбиралось в ситуации.Разработали механизмС апреля Россия ушла от долларов и евро в торговле газом с недружественными странами. Согласно указу президента, Газпромбанк открыл специальные валютные и рублевые счета. Покупатель должен перевести требуемую сумму в валюте, после чего банк продаст ее на Мосбирже и зачислит рубли на второй счет. Именно с него "Газпром" получит средства за поставки. Как пояснил Владимир Путин, если схему не примут, Россия будет считать это неисполнением обязательств по контрактам.Счета в Газпромбанке завели порядка 20 европейских компаний, еще 14 запросили необходимые для этого документы. Германия уже провела оплату по новой схеме, а итальянская Eni начала подготовку к открытию рублевого счета. Польша и Болгария отказались — и поставки туда "Газпром" прекратил.Однако в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что новая схема оплаты противоречит санкционному режиму. У регулятора вызвала вопросы процедура обязательной конвертации евро или долларов в рубли. В ЕК утверждают, что это можно квалифицировать как валютный заем от европейской компании.Регулятор предложил свой вариант: считать исполнением обязательств по оплате только перевод валюты в Газпромбанк.Юридические изощренияПредложенная Еврокомиссией инструкция согласуется с требованиями правительства России. По сути, схема оплаты за газ, которую обозначили для европейских импортеров, не меняется.Она предполагает, что исходно платить будут в валюте. После по поручению клиентов банк приобретет на бирже рубли, которые затем перечислят на рублевые счета покупателей газа. Эти средства и уйдут поставщику. Однако ЕС пока оставляет за собой право классифицировать открытие рублевых счетов по своему усмотрению. Однозначной трактовки не выработали. Наблюдатели не исключают, что ее, возможно, огласят на саммите 18 мая."Согласно формулировке Еврокомиссии, оплата за российский газ считается завершенной, когда европейские импортеры переведут деньги на свои же счета в долларах и евро в Газпромбанке. В ЕК для пущего эффекта даже придумали вербальный знак — заявление о выполнении обязательств перед "Газпромом" в момент поступления средств на валютные счета", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Опять недовольныСразу возникли разногласия. Германия, Венгрия, Франция и Италия поддержали предложенный план, однако Польша высказалась против. Евродепутата от правящей партии "Право и справедливость" Збигнева Кузьмюка возмутило решение регулятора платить рублями за газ из России, не нарушая при этом санкций.По словам аналитиков, недовольство Польши и ее предложение провести совещание на уровне послов стран Евросоюза вызвано политической ангажированностью. Также дело во внутренних разногласиях с партнерами по ЕС — в частности, с Германией.Но есть и другой момент: общая неясность относительно позиции регулятора по поводу рублевых счетов в Газпромбанке. На это жаловались сами страны ЕС."У большинства европейских стран, которые и без разрешения Еврокомиссии уже завели и евровые, и рублевые счета в Газпромбанке, осталось недопонимание. Считать ли нарушением санкций открытие и использование рублевых счетов в Газпромбанке? На этот вопрос ЕК напрямую пока так и не ответила", — говорит Гойхман.Выбирать не приходитсяНаблюдатели указывают еще на один нюанс: если европейские компании отдают конвертацию в руки Газпромбанка, то где гарантии выгодности курса, комиссий и прочих моментов при обмене валюты?Так или иначе, газ за рубли для Европы — фактически безальтернативный сценарий. Есть два варианта: либо покупать, либо ввергнуть экономику в кризис. Импортировать такие объемы из других стран невозможно — нигде нет лишних мощностей и ресурсов. Европейские государства сталкиваются с серьезными трудностями, пытаясь договориться о поставках из США, стран Северной Африки и Средиземноморья, констатирует The New York Times.В издании подчеркивают, что Европа зависит от российского голубого топлива на 40 процентов. Заменить его не так просто: природный газ сложнее и дороже в транспортировке, а значит, устоявшиеся торговые связи играют важную роль. Кроме того, собственные — европейские — месторождения в упадке, а терминалов для поставок СПГ явно недостаточно.

https://ria.ru/20220515/gaz-1788665761.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/rossiya-1788194558.html

https://ria.ru/20220516/zapasy-1788801686.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, польша, европа, газпромбанк, еврокомиссия, евросоюз, природный газ, газпром