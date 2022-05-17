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Глава Минкульта Румынии предложил реформировать Евровидение - РИА Новости, 17.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220517/evrovidenie-1789007797.html
Глава Минкульта Румынии предложил реформировать Евровидение
Глава Минкульта Румынии предложил реформировать Евровидение - РИА Новости, 17.05.2022
Глава Минкульта Румынии предложил реформировать Евровидение
"Евровидение" нуждается в перезагрузке, чтобы на результат влияли только голоса зрителей, потому что члены жюри политизируют свои оценки, заявил журналистам... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:10
2022-05-17T14:06
румыния
украина
турин
европейский вещательный союз
евровидение
италия
в мире
шоубиз
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. "Евровидение" нуждается в перезагрузке, чтобы на результат влияли только голоса зрителей, потому что члены жюри политизируют свои оценки, заявил журналистам министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану.Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение-2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл."Я хотел бы, чтобы произошла полная перезагрузка "Евровидения", возможно, на базе только голосов зрителей, потому что это политическое разделение голосов, которые мы наблюдаем годами, не имеет ничего общего с художественным исполнением. Давайте все всеми способами заявлять о необходимости фундаментальной реформы "Евровидения", — заявил Ромашкану.Он напомнил, что "Евровидение" создавалось ради объединения всех стран Европы, но политика оказывает на него все больше влияния. Министр напомнил, что организаторы перераспределили оценки, выставленные румынским жюри, и отдали 12 баллов Украине вместо Молдавии. Ромашкану считает, что в итоге подобное вмешательство в правила конкурса вредит и конкуренции, и самой Украине.Европейский вещательный союз в свою очередь сообщил, что шесть стран были отстранены от жюри во время голосования – это Азербайджан, Грузия, Черногория, Польша, Румыния и Сан-Марино. Представители некоторых государств позже заявили, что организаторы самовольно изменили их оценки.
https://ria.ru/20220517/izvraschentsy-1788918281.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220516/evrovidenie-1788873368.html
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румыния, украина, турин, европейский вещательный союз , евровидение, италия, в мире
13:10 17.05.2022 (обновлено: 14:06 17.05.2022)
 
Глава Минкульта Румынии предложил реформировать Евровидение

Глава Минкульта Румынии Ромашкану предложил реформировать Евровидение, отказавшись от жюри

© AP Photo / Luca BrunoЕвровидение в Турине, Италия.
Евровидение в Турине, Италия. - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Евровидение в Турине, Италия.. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. "Евровидение" нуждается в перезагрузке, чтобы на результат влияли только голоса зрителей, потому что члены жюри политизируют свои оценки, заявил журналистам министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану.
Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение-2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл.
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
00:52Шоубиз
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"Я хотел бы, чтобы произошла полная перезагрузка "Евровидения", возможно, на базе только голосов зрителей, потому что это политическое разделение голосов, которые мы наблюдаем годами, не имеет ничего общего с художественным исполнением. Давайте все всеми способами заявлять о необходимости фундаментальной реформы "Евровидения", — заявил Ромашкану.
Он напомнил, что "Евровидение" создавалось ради объединения всех стран Европы, но политика оказывает на него все больше влияния. Министр напомнил, что организаторы перераспределили оценки, выставленные румынским жюри, и отдали 12 баллов Украине вместо Молдавии. Ромашкану считает, что в итоге подобное вмешательство в правила конкурса вредит и конкуренции, и самой Украине.
Европейский вещательный союз в свою очередь сообщил, что шесть стран были отстранены от жюри во время голосования – это Азербайджан, Грузия, Черногория, Польша, Румыния и Сан-Марино. Представители некоторых государств позже заявили, что организаторы самовольно изменили их оценки.
Логотип Евровидения – 2022
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Член жюри от Украины на "Евровидении" объяснила конфуз с баллами Польши
 
ШоубизРумынияУкраинаТуринЕвропейский вещательный союзЕвровидениеИталияВ мире
 
 
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