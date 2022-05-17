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Вступление Украины в ЕС вызывает много вопросов, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022
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Вступление Украины в ЕС вызывает много вопросов, заявили в МИД
Вступление Украины в ЕС вызывает много вопросов, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022
Вступление Украины в ЕС вызывает много вопросов, заявили в МИД
Вопрос вступления Украины в нынешний Евросоюз вызывает много вопросов, но в первую очередь, это решение самого ЕС, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:31
2022-05-17T14:31
владимир путин
донбасс
россия
украина
евросоюз
оон
нато
в мире
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Вопрос вступления Украины в нынешний Евросоюз вызывает много вопросов, но в первую очередь, это решение самого ЕС, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Россия к ЕС не имеет никакого отношения. Конечно, то, в каком направлении развивается ЕС, нас не может не настораживать. Он четко формирует военную составляющую, это первое. А во-вторых, он откровенно становится придатком Североатлантического альянса", - сказал он журналистам на полях конференции клуба "Валдай."В этой связи вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, в нынешний Европейский Союз, в том виде, в котором он существует. В первую очередь, это решение Европейского Союза, мы к нему не имеем никакого отношения", - сказал он.Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз претерпела изменения. По словам Полянского, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/rudenko-1789002569.html
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владимир путин, донбасс, россия, украина, евросоюз, оон, нато, в мире, андрей руденко
14:31 17.05.2022
 
Вступление Украины в ЕС вызывает много вопросов, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко заявил, что вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Вопрос вступления Украины в нынешний Евросоюз вызывает много вопросов, но в первую очередь, это решение самого ЕС, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Россия к ЕС не имеет никакого отношения. Конечно, то, в каком направлении развивается ЕС, нас не может не настораживать. Он четко формирует военную составляющую, это первое. А во-вторых, он откровенно становится придатком Североатлантического альянса", - сказал он журналистам на полях конференции клуба "Валдай.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
12:57В России
В МИД РФ заявили, что военная помощь ЕС Украине только затягивает конфликт
"В этой связи вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, в нынешний Европейский Союз, в том виде, в котором он существует. В первую очередь, это решение Европейского Союза, мы к нему не имеем никакого отношения", - сказал он.
Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз претерпела изменения. По словам Полянского, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 14:12
Конец ЕС наступит с началом процедуры вступления Украины, заявил Грушко
 
Владимир ПутинДонбассРоссияУкраинаЕвросоюзООННАТОВ миреАндрей Руденко
 
 
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