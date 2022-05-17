https://ria.ru/20220517/evrosoyuz-1788990940.html

Лавров заявил о постепенном слиянии Евросоюза с НАТО

Лавров заявил о постепенном слиянии Евросоюза с НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Лавров заявил о постепенном слиянии Евросоюза с НАТО

Евросоюз сливается с НАТО и на практике, теперь уже и по членскому составу, Германия с новым правительством утратила свою самостоятельность, а Франция, хоть и... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:24

2022-05-17T12:24

2022-05-17T12:24

в мире

нато

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Евросоюз сливается с НАТО и на практике, теперь уже и по членскому составу, Германия с новым правительством утратила свою самостоятельность, а Франция, хоть и пытается продвигать тезисы о стратегической автономии, результата это не приносит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Германия, конечно, после прихода нынешнего правительства, утратила последние признаки самостоятельности. Вообще в Евросоюзе сейчас только президент Макрон еще пытается как-то говорить о стратегической автономии Евросоюза. Я уверен, что им это не позволят, и Евросоюз все больше и больше срастается с Североатлантическим альянсом, они этого и не скрывают", - сказал Лавров на III просветительском марафоне Российского общества "Знание". Он добавил, что Евросоюз в условиях, когда Германия утратила свою самостоятельность, когда Франция безуспешно пытается продвигать тезисы о стратегической автономии, "сливается с НАТО и на практике, теперь уже и по членскому составу"."Насчет оскорблений со стороны посла Украины в ФРГ - он этим славится, его хамство уже давно стало притчей во языцех, и остающиеся в ФРГ политики с чувством собственного достоинства не раз привлекали к этому внимание, но руководящие сотрудники и руководство Германии, когда канцлера Шольца спросили, как он к этому относится, он сказал, "оставляю на ваше усмотрение, как трактовать эту ситуацию, когда меня назвали "обиженной ливерной колбасой". Иными словами, он не обиделся. И слово "обиженный" можно убрать из этой формулы", - заключил министр.

https://ria.ru/20220412/evrosoyuz-1783110832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров