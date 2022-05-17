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Лавров заявил о постепенном слиянии Евросоюза с НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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Лавров заявил о постепенном слиянии Евросоюза с НАТО
Лавров заявил о постепенном слиянии Евросоюза с НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Лавров заявил о постепенном слиянии Евросоюза с НАТО
Евросоюз сливается с НАТО и на практике, теперь уже и по членскому составу, Германия с новым правительством утратила свою самостоятельность, а Франция, хоть и... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:24
2022-05-17T12:24
в мире
нато
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Евросоюз сливается с НАТО и на практике, теперь уже и по членскому составу, Германия с новым правительством утратила свою самостоятельность, а Франция, хоть и пытается продвигать тезисы о стратегической автономии, результата это не приносит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Германия, конечно, после прихода нынешнего правительства, утратила последние признаки самостоятельности. Вообще в Евросоюзе сейчас только президент Макрон еще пытается как-то говорить о стратегической автономии Евросоюза. Я уверен, что им это не позволят, и Евросоюз все больше и больше срастается с Североатлантическим альянсом, они этого и не скрывают", - сказал Лавров на III просветительском марафоне Российского общества "Знание". Он добавил, что Евросоюз в условиях, когда Германия утратила свою самостоятельность, когда Франция безуспешно пытается продвигать тезисы о стратегической автономии, "сливается с НАТО и на практике, теперь уже и по членскому составу"."Насчет оскорблений со стороны посла Украины в ФРГ - он этим славится, его хамство уже давно стало притчей во языцех, и остающиеся в ФРГ политики с чувством собственного достоинства не раз привлекали к этому внимание, но руководящие сотрудники и руководство Германии, когда канцлера Шольца спросили, как он к этому относится, он сказал, "оставляю на ваше усмотрение, как трактовать эту ситуацию, когда меня назвали "обиженной ливерной колбасой". Иными словами, он не обиделся. И слово "обиженный" можно убрать из этой формулы", - заключил министр.
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в мире, нато, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:24 17.05.2022
 
Лавров заявил о постепенном слиянии Евросоюза с НАТО

Лавров: Евросоюз сливается с НАТО и на практике, теперь уже и по членскому составу

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Евросоюз сливается с НАТО и на практике, теперь уже и по членскому составу, Германия с новым правительством утратила свою самостоятельность, а Франция, хоть и пытается продвигать тезисы о стратегической автономии, результата это не приносит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Германия, конечно, после прихода нынешнего правительства, утратила последние признаки самостоятельности. Вообще в Евросоюзе сейчас только президент Макрон еще пытается как-то говорить о стратегической автономии Евросоюза. Я уверен, что им это не позволят, и Евросоюз все больше и больше срастается с Североатлантическим альянсом, они этого и не скрывают", - сказал Лавров на III просветительском марафоне Российского общества "Знание". Он добавил, что Евросоюз в условиях, когда Германия утратила свою самостоятельность, когда Франция безуспешно пытается продвигать тезисы о стратегической автономии, "сливается с НАТО и на практике, теперь уже и по членскому составу".
"Насчет оскорблений со стороны посла Украины в ФРГ - он этим славится, его хамство уже давно стало притчей во языцех, и остающиеся в ФРГ политики с чувством собственного достоинства не раз привлекали к этому внимание, но руководящие сотрудники и руководство Германии, когда канцлера Шольца спросили, как он к этому относится, он сказал, "оставляю на ваше усмотрение, как трактовать эту ситуацию, когда меня назвали "обиженной ливерной колбасой". Иными словами, он не обиделся. И слово "обиженный" можно убрать из этой формулы", - заключил министр.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 14:23
Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявили в МИД
 
В миреНАТОЕвросоюзРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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