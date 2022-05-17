https://ria.ru/20220517/evropa-1789061021.html
Во Франции назвали критическую ошибку Европы в отношениях с Россией
Во Франции назвали критическую ошибку Европы в отношениях с Россией - РИА Новости, 17.05.2022
Во Франции назвали критическую ошибку Европы в отношениях с Россией
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершает критическую ошибку, называя Россию угрозой для миропорядка и подчиняясь США. Таким мнением в статье... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:07
2022-05-17T16:07
2022-05-17T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
урсула фон дер ляйен
россия
европа
сша
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершает критическую ошибку, называя Россию угрозой для миропорядка и подчиняясь США. Таким мнением в статье для Boulevard Voltaire поделился французский политик, экс-председатель комитета ЕС по связям с Россией Стефан Буффето.Он сослался на недавние воинственные заявления чиновницы в адрес Москвы и указал на их безответственность.При этом он подчеркнул, что глава ЕК не обладает "ни армией, ни реальной дипломатией, ни возможностями", а вооруженный конфликт с Россией, по его словам, станет "самоубийством для Европы и всего мира"."Урсула фон дер Ляйен, кажется, живет в виртуальном мире", — сыронизировал автор.По его словам, европейские страны проводят в отношении России "непостижимо неуклюжую" политику. Он напомнил, что в досоветский период Россия их союзницей.Однако Европа поступила иначе, пойдя на поводу у США, целью которых было сохранить собственную гегемонию, предотвратив сближение ЕС с Россией."Когда госпожа фон дер Ляйен заявила 12 мая, что Россия представляет собой "самую непосредственную угрозу" мировому порядку, она имела в виду миропорядок западный, или американский", — подчеркнул бывший евродепутат.Тем не менее он убежден, что Россия в любом случае продолжит существовать, а все, кто хотел ее уничтожить "сломали об нее зубы".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/konets-1788922260.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, урсула фон дер ляйен, россия, европа, сша, еврокомиссия, евросоюз, владимир путин
16:07 17.05.2022 (обновлено: 16:59 17.05.2022)
Во Франции назвали критическую ошибку Европы в отношениях с Россией
Французский политик Буффето: фон дер Ляйен ошибается, называя Россию угрозой для мира
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершает критическую ошибку, называя Россию угрозой для миропорядка и подчиняясь США. Таким мнением в статье для Boulevard Voltaire
поделился французский политик, экс-председатель комитета ЕС по связям с Россией Стефан Буффето.
Он сослался на недавние воинственные заявления чиновницы в адрес Москвы и указал на их безответственность.
"Очевидно, что она готова вести тотальную войну против Путина. До последней капли украинской крови", — отметил Буффето.
При этом он подчеркнул, что глава ЕК не обладает "ни армией, ни реальной дипломатией, ни возможностями", а вооруженный конфликт с Россией, по его словам, станет "самоубийством для Европы
и всего мира".
"Урсула фон дер Ляйен, кажется, живет в виртуальном мире", — сыронизировал автор.
По его словам, европейские страны проводят в отношении России "непостижимо неуклюжую" политику. Он напомнил, что в досоветский период Россия их союзницей.
"Было бы разумно реинтегрировать ее в европейскую политику, чтобы воспользоваться своим присутствием в Евразии для обеспечения баланса в этой части мира", — обратил внимание Буффето.
Однако Европа поступила иначе, пойдя на поводу у США
, целью которых было сохранить собственную гегемонию, предотвратив сближение ЕС с Россией.
"Когда госпожа фон дер Ляйен заявила 12 мая, что Россия представляет собой "самую непосредственную угрозу" мировому порядку, она имела в виду миропорядок западный, или американский", — подчеркнул бывший евродепутат.
Тем не менее он убежден, что Россия в любом случае продолжит существовать, а все, кто хотел ее уничтожить "сломали об нее зубы".
"Госпожа фон дер Ляйен, <…> вместо того чтобы играть роль главнокомандующего несуществующей армией, должна помнить, что Соединенные Штаты, решительная имперская нация, прежде всего защищают свои собственные интересы", — заключил политик.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.