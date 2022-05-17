https://ria.ru/20220517/evropa-1789047829.html

Европа становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы, заявил Путин

Европа становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2022

Европа становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы, заявил Путин

Европа в долгосрочной перспективе становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:20

2022-05-17T15:20

2022-05-17T15:43

в мире

европа

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Европа в долгосрочной перспективе становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин."Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.

https://ria.ru/20220517/neft-1789026174.html

европа

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, владимир путин