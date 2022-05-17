https://ria.ru/20220517/evropa-1789047829.html
Европа становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы, заявил Путин
Европа становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2022
Европа становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы, заявил Путин
Европа в долгосрочной перспективе становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:20
2022-05-17T15:20
2022-05-17T15:43
в мире
европа
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599204847_0:22:2887:1646_1920x0_80_0_0_5bc5a4ff267b6c5a5347796a40fb7136.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Европа в долгосрочной перспективе становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин."Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире", - сказал он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.
https://ria.ru/20220517/neft-1789026174.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599204847_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_0de19f876fff28ed19399bda42068526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, владимир путин
15:20 17.05.2022 (обновлено: 15:43 17.05.2022)
Европа становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы, заявил Путин
Путин: Европа в перспективе становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы