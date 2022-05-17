https://ria.ru/20220517/erevan-1788972574.html

На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек

На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек - РИА Новости, 17.05.2022

На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек

Число задержанных на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна достигло 414, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:31

2022-05-17T11:31

2022-05-17T11:53

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армения

нагорно-карабахская республика

ереван

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ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Число задержанных на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна достигло 414, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении."По состоянию на данный момент в отделения полиции доставлены 414 человек", - сказал собеседник агентства.Во вторник полиция Армении заявляла о 286 задержанных.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 07.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". По его словам, в 18.00 мск во вторник на площади Франции пройдет очередной митинг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220517/armeniya-1788937326.html

https://ria.ru/20220515/protesty-1788706262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, нагорно-карабахская республика, ереван