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На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек - РИА Новости, 17.05.2022
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На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек
На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек - РИА Новости, 17.05.2022
На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек
Число задержанных на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна достигло 414, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:31
2022-05-17T11:53
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
ереван
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ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Число задержанных на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна достигло 414, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении."По состоянию на данный момент в отделения полиции доставлены 414 человек", - сказал собеседник агентства.Во вторник полиция Армении заявляла о 286 задержанных.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 07.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". По его словам, в 18.00 мск во вторник на площади Франции пройдет очередной митинг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220517/armeniya-1788937326.html
https://ria.ru/20220515/protesty-1788706262.html
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, ереван
11:31 17.05.2022 (обновлено: 11:53 17.05.2022)
 
На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек

Полиция Армении задержала на акциях протеста в Ереване 414 человек

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Число задержанных на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна достигло 414, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении.
"По состоянию на данный момент в отделения полиции доставлены 414 человек", - сказал собеседник агентства.
Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Сын экс-главы Армении Кочаряна сообщил о своем задержании
Во вторник полиция Армении заявляла о 286 задержанных.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 07.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". По его словам, в 18.00 мск во вторник на площади Франции пройдет очередной митинг.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Вице-спикер парламента от блока Айастан Ишхан Сагателян - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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В миреАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаЕреван
 
 
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