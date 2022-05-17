11:31 17.05.2022 (обновлено: 11:53 17.05.2022)
На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек
Полиция Армении задержала на акциях протеста в Ереване 414 человек
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Число задержанных на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна достигло 414, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении.
"По состоянию на данный момент в отделения полиции доставлены 414 человек", - сказал собеседник агентства.
Во вторник полиция Армении заявляла о 286 задержанных.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 07.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". По его словам, в 18.00 мск во вторник на площади Франции пройдет очередной митинг.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.