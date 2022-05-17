https://ria.ru/20220517/eni-1789075222.html

Eni начала открытие двойного счета для оплаты российского газа в рублях

Eni начала открытие двойного счета для оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 17.05.2022

Eni начала открытие двойного счета для оплаты российского газа в рублях

Итальянская компания Eni сообщила о начале процедуры открытия двойного счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:04

2022-05-17T17:04

2022-05-17T18:11

экономика

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Итальянская компания Eni сообщила о начале процедуры открытия двойного счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях."Поскольку сроки оплаты поставок газа намечены на ближайшие дни, Eni начала процесс временного открытия двух расчетных счетов "К" в Газпромбанке в качестве предосторожности (один в евро и второй в рублях)", — утверждается в ее релизе.Компания заявила, что решение принято после требования ООО "Газпром экспорт" о внесении изменений в действующие договоры между сторонами в соответствии с новым порядком расчетов за газ, установленным Москвой."Хотя Eni отклонила эти поправки, компания собирается временно открыть два счета без ущерба для своих договорных прав, которые по-прежнему предусматривают оплату в евро. Это четкое условие будет включено в процедуру оплаты", — также рассказали в нефтегазовой группе.Решение об открытии двойного счета, указывает компания, согласовано с итальянскими властями и принято в соответствии с действующей системой санкций в отношении России.Согласно информации Eni, "Газпром экспорт" и соответствующие российские органы подтвердили, что выставление счетов и оплата по-прежнему будут производиться в евро и что конвертация в рубли на Московской бирже будет производиться в течение 48 часов без какого-либо участия Центрального банка России.Кроме того, оговаривается, что задержки или техническая невозможность своевременно завершить перевод не должны повлиять на поставки, а осуществление платежей таким способом не столкнется с каким-либо европейским "регулированием, направленным на предотвращение реализации процесса"."Новая процедура должна быть нейтральной как с точки зрения затрат, так и с точки зрения риска, а также не будет несовместимой с существующими санкциями", — добавили в Eni.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны объединения, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html

https://ria.ru/20220507/ssha-1787346627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, италия, газпромбанк, eni , россия, владимир путин, украина, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии