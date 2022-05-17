https://ria.ru/20220517/engie-1788941885.html
Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа
Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа - РИА Новости, 17.05.2022
Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа
Французская энергетическая компания Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты российского газа. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:49
2022-05-17T09:49
2022-05-17T10:17
экономика
россия
engie
газпром
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Французская энергетическая компания Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты российского газа. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы."Engie ведет переговоры с "Газпромом" относительно просьбы России изменить схему оплаты за поставки российского газа. Группа предприняла необходимые шаги, чтобы быть готовой к выполнению своих платежных обязательств, если это будет соответствовать европейским санкциям и не изменит баланс рисков для Engie", — указывается в заявлении.Примерно пятая часть от общего объема продаж и потребления газа Engie приходится на долгосрочные контракты с "Газпромом".Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.По данным агентства Блумберг, рублевые и валютные счета в расчетном Газпромбанке открыли как минимум 20 европейских компаний.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, engie, газпром
09:49 17.05.2022 (обновлено: 10:17 17.05.2022)
Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа
Французская Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты российского газа