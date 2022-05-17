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Жена Ассанжа сообщила о подаче представления о блокировке его экстрадиции - РИА Новости, 17.05.2022
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Жена Ассанжа сообщила о подаче представления о блокировке его экстрадиции
Жена Ассанжа сообщила о подаче представления о блокировке его экстрадиции - РИА Новости, 17.05.2022
Жена Ассанжа сообщила о подаче представления о блокировке его экстрадиции
Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала главе МВД Великобритании Прити Пател представление о блокировке его экстрадиции в США, сообщила жена Ассанжа РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:25
2022-05-17T22:11
в мире
сша
мвд великобритании
wikileaks
лондон
багдад (город)
джулиан ассанж
великобритания
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ЛОНДОН, 17 мая - РИА Новости. Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала главе МВД Великобритании Прити Пател представление о блокировке его экстрадиции в США, сообщила жена Ассанжа Стелла."Материалы защиты только что были поданы министру внутренних дел Прити Пател с утверждением, что экстрадиция Ассанжа в США должна быть заблокирована", - написала она в Twitter.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
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в мире, сша, мвд великобритании, wikileaks, лондон, багдад (город), джулиан ассанж, великобритания
18:25 17.05.2022 (обновлено: 22:11 17.05.2022)
 
Жена Ассанжа сообщила о подаче представления о блокировке его экстрадиции

Жена Ассанжа сообщила о подаче представления о блокировке его экстрадиции в США

© AP Photo / Frank AugsteinCупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис
Cупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Cупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис. Архивное фото
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ЛОНДОН, 17 мая - РИА Новости. Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала главе МВД Великобритании Прити Пател представление о блокировке его экстрадиции в США, сообщила жена Ассанжа Стелла.
"Материалы защиты только что были поданы министру внутренних дел Прити Пател с утверждением, что экстрадиция Ассанжа в США должна быть заблокирована", - написала она в Twitter.
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.
Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
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