https://ria.ru/20220517/ekstraditsiya-1789133189.html

Жена Ассанжа сообщила о подаче представления о блокировке его экстрадиции

Жена Ассанжа сообщила о подаче представления о блокировке его экстрадиции - РИА Новости, 17.05.2022

Жена Ассанжа сообщила о подаче представления о блокировке его экстрадиции

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала главе МВД Великобритании Прити Пател представление о блокировке его экстрадиции в США, сообщила жена Ассанжа РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:25

2022-05-17T18:25

2022-05-17T22:11

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ЛОНДОН, 17 мая - РИА Новости. Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала главе МВД Великобритании Прити Пател представление о блокировке его экстрадиции в США, сообщила жена Ассанжа Стелла."Материалы защиты только что были поданы министру внутренних дел Прити Пател с утверждением, что экстрадиция Ассанжа в США должна быть заблокирована", - написала она в Twitter.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

https://ria.ru/20220422/assanzh-1784834834.html

сша

лондон

багдад (город)

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в мире, сша, мвд великобритании, wikileaks, лондон, багдад (город), джулиан ассанж, великобритания