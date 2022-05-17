11:04 17.05.2022 (обновлено: 11:26 17.05.2022)
PPF и Home Credit продадут российские активы и "дочки"
PPF и Home Credit продадут банковские активы в России группе инвесторов
Вывеска банка "Банк Хоум Кредит" . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Чешская PPF Group и входящий в нее Home Credit продают свои российские активы группе инвесторов во главе с председателем совета директоров "СПБ Биржи" Иваном Тырышкиным, сообщает пресс-служба банка.
"PPF и Home Credit объявляют о подписании соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным", — говорится в релизе для прессы.
Казахстанский банк Home Credit и дочерняя компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФБ) отойдут акционерам и топ-менеджерам PPF и Home Credit. Отмечается, что кредитная организация продолжит работать в обычном режиме и в Казахстане, и в России, несмотря на смену собственников.
Банк "Хоум Кредит" входит в Home Credit Group — международную группу, основанную в 1997 году. Она представлена в 11 странах, ее стратегия сосредоточена на развивающихся рынках. Группа входит в состав международной PPF Group. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 февраля 2022 года занимал 35-е место среди российских банков по размеру активов.
Иван Тырышкин с марта этого года занимает пост председателя правления "СПБ Биржи" — крупнейшей российской площадке для торгов ценными бумагами международных компаний. Ранее он возглавлял департамент регулирования профессиональных участников финансового рынка — Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и занимал должность зампреда ассоциации участников фондового рынка НАУФОР.