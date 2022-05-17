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PPF и Home Credit продадут российские активы и "дочки" - РИА Новости, 17.05.2022
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PPF и Home Credit продадут российские активы и "дочки"
PPF и Home Credit продадут российские активы и "дочки" - РИА Новости, 17.05.2022
PPF и Home Credit продадут российские активы и "дочки"
Чешская PPF Group и входящий в нее Home Credit продают свои российские активы группе инвесторов во главе с председателем совета директоров "СПБ Биржи" Иваном... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:04
2022-05-17T11:26
экономика
россия
хоум кредит
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Чешская PPF Group и входящий в нее Home Credit продают свои российские активы группе инвесторов во главе с председателем совета директоров "СПБ Биржи" Иваном Тырышкиным, сообщает пресс-служба банка."PPF и Home Credit объявляют о подписании соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным", — говорится в релизе для прессы.Казахстанский банк Home Credit и дочерняя компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФБ) отойдут акционерам и топ-менеджерам PPF и Home Credit. Отмечается, что кредитная организация продолжит работать в обычном режиме и в Казахстане, и в России, несмотря на смену собственников.Банк "Хоум Кредит" входит в Home Credit Group — международную группу, основанную в 1997 году. Она представлена в 11 странах, ее стратегия сосредоточена на развивающихся рынках. Группа входит в состав международной PPF Group. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 февраля 2022 года занимал 35-е место среди российских банков по размеру активов.Иван Тырышкин с марта этого года занимает пост председателя правления "СПБ Биржи" — крупнейшей российской площадке для торгов ценными бумагами международных компаний. Ранее он возглавлял департамент регулирования профессиональных участников финансового рынка — Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и занимал должность зампреда ассоциации участников фондового рынка НАУФОР.
https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html
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экономика, россия, хоум кредит , санкции в отношении россии
11:04 17.05.2022 (обновлено: 11:26 17.05.2022)
 
PPF и Home Credit продадут российские активы и "дочки"

PPF и Home Credit продадут банковские активы в России группе инвесторов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВывеска банка "Банк Хоум Кредит"
Вывеска банка Банк Хоум Кредит - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вывеска банка "Банк Хоум Кредит" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Чешская PPF Group и входящий в нее Home Credit продают свои российские активы группе инвесторов во главе с председателем совета директоров "СПБ Биржи" Иваном Тырышкиным, сообщает пресс-служба банка.
"PPF и Home Credit объявляют о подписании соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным", — говорится в релизе для прессы.
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У "Сколково" неплохие возможности для импортозамещения, считает Медведев
Казахстанский банк Home Credit и дочерняя компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФБ) отойдут акционерам и топ-менеджерам PPF и Home Credit. Отмечается, что кредитная организация продолжит работать в обычном режиме и в Казахстане, и в России, несмотря на смену собственников.
Банк "Хоум Кредит" входит в Home Credit Group — международную группу, основанную в 1997 году. Она представлена в 11 странах, ее стратегия сосредоточена на развивающихся рынках. Группа входит в состав международной PPF Group. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 февраля 2022 года занимал 35-е место среди российских банков по размеру активов.
Иван Тырышкин с марта этого года занимает пост председателя правления "СПБ Биржи" — крупнейшей российской площадке для торгов ценными бумагами международных компаний. Ранее он возглавлял департамент регулирования профессиональных участников финансового рынка — Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и занимал должность зампреда ассоциации участников фондового рынка НАУФОР.
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