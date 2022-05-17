https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788962771.html

PPF и Home Credit продадут российские активы и "дочки"

PPF и Home Credit продадут российские активы и "дочки" - РИА Новости, 17.05.2022

PPF и Home Credit продадут российские активы и "дочки"

Чешская PPF Group и входящий в нее Home Credit продают свои российские активы группе инвесторов во главе с председателем совета директоров "СПБ Биржи" Иваном... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:04

2022-05-17T11:04

2022-05-17T11:26

экономика

россия

хоум кредит

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Чешская PPF Group и входящий в нее Home Credit продают свои российские активы группе инвесторов во главе с председателем совета директоров "СПБ Биржи" Иваном Тырышкиным, сообщает пресс-служба банка."PPF и Home Credit объявляют о подписании соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным", — говорится в релизе для прессы.Казахстанский банк Home Credit и дочерняя компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФБ) отойдут акционерам и топ-менеджерам PPF и Home Credit. Отмечается, что кредитная организация продолжит работать в обычном режиме и в Казахстане, и в России, несмотря на смену собственников.Банк "Хоум Кредит" входит в Home Credit Group — международную группу, основанную в 1997 году. Она представлена в 11 странах, ее стратегия сосредоточена на развивающихся рынках. Группа входит в состав международной PPF Group. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 февраля 2022 года занимал 35-е место среди российских банков по размеру активов.Иван Тырышкин с марта этого года занимает пост председателя правления "СПБ Биржи" — крупнейшей российской площадке для торгов ценными бумагами международных компаний. Ранее он возглавлял департамент регулирования профессиональных участников финансового рынка — Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и занимал должность зампреда ассоциации участников фондового рынка НАУФОР.

https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html

https://realty.ria.ru/20220516/mcdonalds-1788861070.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, хоум кредит , санкции в отношении россии