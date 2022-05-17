https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html

"Свернули не туда": почему стремительно рушится экономика Молдавии

"Свернули не туда": почему стремительно рушится экономика Молдавии - РИА Новости, 17.05.2022

"Свернули не туда": почему стремительно рушится экономика Молдавии

Молдавия бьет рекорды по инфляции: в апреле было 27 процентов, а к концу лета ожидают 31. Оппозиция обвиняет президента Майю Санду в недееспособности, а та в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T08:00

2022-05-17T08:00

2022-05-17T08:05

майя санду

игорь додон

молдавия

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кишинев

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Молдавия бьет рекорды по инфляции: в апреле было 27 процентов, а к концу лета ожидают 31. Оппозиция обвиняет президента Майю Санду в недееспособности, а та в ответ запрещает георгиевские ленточки. О том, куда движется эта восточноевропейская страна и почему ее экономика оказалась на грани коллапса, — в материале РИА Новости.Падение СандуРейтинг Майи Санду — 39,9%, сообщает CBS Research. Примерно столько же у экс-главы республики и почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона — 39,6. И антирейтинг у них почти одинаковый: 46,8 и 47,2%.Если бы парламентские выборы состоялись сейчас, партия Санду PAS набрала бы 29,1% и утратила большинство в парламенте. Для сравнения: в 2021-м было 52,8. В свою очередь, блок социалистов и коммунистов поддержали бы 37,8% (в прошлом году — 27,17). Опрос проводили с 27 апреля по 6 мая, в нем приняли участие 1111 человек. Погрешность — три процента.Недавний запрет на георгиевскую ленточку одобрили 30,5% респондентов, против выступили 51,4%.Оппозиция сразу заявила, что проигнорирует этот запрет. Утром 9 мая на улицу вышли 17 депутатов парламента с георгиевскими лентами на груди. Среди них были Игорь Додон и еще один экс-президент Владимир Воронин, возглавляющие парламентский блок коммунистов и социалистов. В День Победы задерживать никого не стали, но потом глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что надо лишить этих политиков неприкосновенности и взыскать с них штраф в девять тысяч леев (32,9 тысячи рублей).Майя Санду считает "нелепым" то, что депутатов нельзя наказать. "Одно дело — свобода слова, другое — невозможность штрафовать", — подчеркнула она.Людей очень нервируют слухи о том, что Молдавию втянут в конфликт на Украине. Около 90% граждан выступают за нейтралитет, но правительство Санду не скрывает симпатий к Киеву. Между тем с конца апреля в Приднестровье было как минимум пять вооруженных провокаций, к которым может быть причастна Украина. Так, в ночь на 13 мая неизвестные забросали коктейлями Молотова нефтебазу и военкомат в Тирасполе.Пять проблемРазумеется, политические потрясения сказались на экономике. В апреле инфляция установила исторический для республики рекорд — 27,07%. Для сравнения: в России было 17,6%, а на Украине — 16%. В Нацбанке Молдавии предупреждают, что в третьем квартале может быть 31%.Игорь Додон указывает: правительство занимается чем угодно, кроме решения социально-экономических проблем. Владимир Воронин призвал отправить министров в отставку. Экс-премьер и председатель Партии объединения и развития Ион Кику полагает, что Санду могла бы вывести страну из кризиса, если бы продолжала реализовывать инфраструктурные проекты предшественников, но это у нее не получается.Неприятности в экономике начались с пандемии коронавируса, а теперь ситуацию усугубил конфликт в Донбассе. Россия и Украина — основные торговые партнеры республики. Осенью подписали новый контракт с "Газпромом". Если раньше Кишинев платил 148 долларов за тысячу кубометров, то теперь действует специальная формула. В результате цена выросла с 465 долларов в ноябре до 1160 в апреле.В январе газ для населения подорожал на 38% — до 15,18 лея (55,5 рубля) за кубометр. Но денег на оплату долга перед "Газпромом" в 709 миллионов долларов все равно не хватает, поэтому у молдаван попросили аванс на несколько месяцев. К концу марта цены на продукты выросли на 27%, дизельное топливо — 22,1, бензин — 11,4. Весной фермеры предупредили, что из-за плохой погоды и увеличения расходов на посевную возможен продовольственный кризис.Плюс к тому в ЕС через Молдавию хлынул поток беженцев. В страну въехали свыше 390 тысяч украинцев — и почти 100 тысяч решили остаться. В марте на вынужденных переселенцев власти потратили 13 миллионов долларов.Майя Санду выпросила у Евросоюза десять миллионов и надеется получить еще. С другой стороны, она жалуется на "Газпром", который, по ее мнению, неслучайно вспомнил о долге как раз в то время, когда цены на голубое топливо оказались для Кишинева неподъемными.Крах экономикиПо инфляции Молдавия лидирует в Европе, и это только начало. Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова опасается, что республику ждет полный экономический коллапс."Возможно, пустые увещевания европейцев на фоне отсутствия конкретных предложений по выходу из кризиса заставят молдавскую правящую элиту чуть более трезво взглянуть на ситуацию с партнерами, — рассуждает эксперт. — Но Кишинев не готов публично признать, что без дешевого газа, российского рынка продовольствия и труда крах неизбежен. Беднейшая в Европе страна расплачивается за геополитические игры своего руководства".За год реальные доходы населения снизились на 12%, а тарифы ЖКХ выросли. Поддержка действующей власти слабеет, и конкуренты не сидят сложа руки.Молдаване видят попытки Украины и Запада вовлечь их в открытый конфликт. "Рано или поздно правительство Санду совершит серьезную ошибку, результаты которой, наложившись на такие настроения, обернутся фатальными для правящей элиты последствиями", — убеждена Харитонова.Спецоперация России на Украине могла бы стать окном возможностей для Молдавии, но власти упорно не хотят использовать этот шанс, констатирует политолог Игорь Тулянцев. Вместо этого спикер парламента республики Игорь Гросу приехал в Киев, где обсуждал передачу истребителей МиГ-29, а в Кишиневе запретили георгиевскую ленту, как и символы Z или V."В первые дни конфликта Санду старалась вести себя корректнее, но чиновники из США и ЕС регулярно ее навещали. Постепенно риторика президента изменилась", — отмечает эксперт.По его словам, за счет нейтралитета можно было бы привлечь инвестиции, организовать в Кишиневе переговорную площадку для Москвы и Киева, открыть аэропорт, сделать хаб для беженцев за европейские деньги. Но ума хватило только на то, чтобы идти в фарватере коллективного Запада. И путь этот, судя по событиям последних недель, способен оказаться губительным для страны.

https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788334837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

майя санду, игорь додон, молдавия, украина, кишинев, евросоюз, газпром, в мире