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Еще одна российская авиакомпания начинает летать в Египет - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
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Еще одна российская авиакомпания начинает летать в Египет
Еще одна российская авиакомпания начинает летать в Египет - РИА Новости, 17.05.2022
Еще одна российская авиакомпания начинает летать в Египет
Авиакомпания iFly с 28 мая начнет выполнение прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:28
2022-05-17T15:28
туризм
туризм
новости - туризм
хургада
египет
москва
tez tour
boeing 777-200
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Авиакомпания iFly с 28 мая начнет выполнение прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает Profi.Travel.Как рассказал директор перевозчика Иван Буртин, программа стартует на самолетах Airbus A330 по двум направлениям, на каждом запланировано по два рейса в неделю. Перелеты по маршруту Москва — Хургада будут выполняться по четвергам и воскресеньям, Москва — Шарм-эш-Шейх – по средам и субботам.В дальнейшем перевозчик планирует увеличить количество рейсов до ежедневного по каждому из направлений. Как отметил Буртин, программа будет выполняться круглогодично.Заказчиком выступил TEZ Tour. Стоимость туров на базе новых рейсов начинается от 77 тысяч рублей на двоих за неделю в отеле категории "три звезды".Как отмечают эксперты, конкуренция благоприятно скажется на стоимости отдыха в Египте. Также новые рейсы, возможно, перетянут часть турпотока с турецкого направления и черноморского побережья России.Напомним, сейчас туры на базе прямой перевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх также предлагает туроператор "Библио-глобус" на Boeing-777-200 авиакомпании Red wings (412 кресел).
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туризм, новости - туризм, хургада, египет, москва, tez tour, boeing 777-200, airbus a330, ifly, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
15:28 17.05.2022
 
Еще одна российская авиакомпания начинает летать в Египет

Авиакомпания iFly начинает выполнение прямых рейсов на курорты Египта

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Надим Зуауи
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Авиакомпания iFly с 28 мая начнет выполнение прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает Profi.Travel.
Как рассказал директор перевозчика Иван Буртин, программа стартует на самолетах Airbus A330 по двум направлениям, на каждом запланировано по два рейса в неделю. Перелеты по маршруту Москва — Хургада будут выполняться по четвергам и воскресеньям, Москва — Шарм-эш-Шейх – по средам и субботам.
В дальнейшем перевозчик планирует увеличить количество рейсов до ежедневного по каждому из направлений. Как отметил Буртин, программа будет выполняться круглогодично.
Заказчиком выступил TEZ Tour. Стоимость туров на базе новых рейсов начинается от 77 тысяч рублей на двоих за неделю в отеле категории "три звезды".
Как отмечают эксперты, конкуренция благоприятно скажется на стоимости отдыха в Египте. Также новые рейсы, возможно, перетянут часть турпотока с турецкого направления и черноморского побережья России.
Напомним, сейчас туры на базе прямой перевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх также предлагает туроператор "Библио-глобус" на Boeing-777-200 авиакомпании Red wings (412 кресел).
Район бухты Шаркс бей - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 12:15Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмХургадаЕгипетМоскваTez TourBoeing 777-200Airbus A330iFlyтуристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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