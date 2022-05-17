https://ria.ru/20220517/egipet-1788968162.html

Еще одна российская авиакомпания начинает летать в Египет

Еще одна российская авиакомпания начинает летать в Египет - РИА Новости, 17.05.2022

Еще одна российская авиакомпания начинает летать в Египет

Авиакомпания iFly с 28 мая начнет выполнение прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:28

2022-05-17T15:28

2022-05-17T15:28

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Авиакомпания iFly с 28 мая начнет выполнение прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает Profi.Travel.Как рассказал директор перевозчика Иван Буртин, программа стартует на самолетах Airbus A330 по двум направлениям, на каждом запланировано по два рейса в неделю. Перелеты по маршруту Москва — Хургада будут выполняться по четвергам и воскресеньям, Москва — Шарм-эш-Шейх – по средам и субботам.В дальнейшем перевозчик планирует увеличить количество рейсов до ежедневного по каждому из направлений. Как отметил Буртин, программа будет выполняться круглогодично.Заказчиком выступил TEZ Tour. Стоимость туров на базе новых рейсов начинается от 77 тысяч рублей на двоих за неделю в отеле категории "три звезды".Как отмечают эксперты, конкуренция благоприятно скажется на стоимости отдыха в Египте. Также новые рейсы, возможно, перетянут часть турпотока с турецкого направления и черноморского побережья России.Напомним, сейчас туры на базе прямой перевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх также предлагает туроператор "Библио-глобус" на Boeing-777-200 авиакомпании Red wings (412 кресел).

https://ria.ru/20220512/egipet-1788064600.html

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Лана Баева

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