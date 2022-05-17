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Захарова: в НАТО нет единства между политиками и населением стран альянса - РИА Новости, 17.05.2022
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Захарова: в НАТО нет единства между политиками и населением стран альянса
Захарова: в НАТО нет единства между политиками и населением стран альянса - РИА Новости, 17.05.2022
Захарова: в НАТО нет единства между политиками и населением стран альянса
В рядах НАТО нет солидарности как между странами, так и между руководством и населением этих стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:40
2022-05-17T23:40
нато
финляндия
швеция
магдалена андерссон
саули ниинисте
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В рядах НАТО нет солидарности как между странами, так и между руководством и населением этих стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никакой солидарности-то и нет, и общности взглядов, и единства. Причем, у этого выражения есть две грани. Первое, нету единства в их собственных рядах. И ведь это же не просто различие... в видении перспектив... Это претензии друг к другу, граничащие с ненавистью", - сказала Захарова в интервью агентству "Белта".Она добавила, что единства также не наблюдается между политиками стран-участниц НАТО и народом этих стран."Нет единства между политическим истеблишментом, политическим руководством этих стран и народом... Ведь сейчас те решения, которые принимались, они выдаются за решения свободолюбивой Финляндии и Швеции, а на самом деле они являются втягиванием этих стран в НАТО. И отнюдь не зиждятся, не основываются на мнении населения этой страны", - добавила она.Захарова подчеркнула, что втягивание этих стран в НАТО сопровождается запугиванием и угрозами.Ранее во вторник премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220517/turtsiya-1789099697.html
https://ria.ru/20220517/nato-1789084797.html
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нато, финляндия, швеция, магдалена андерссон, саули ниинисте
23:40 17.05.2022
 
Захарова: в НАТО нет единства между политиками и населением стран альянса

Захарова заявила, что в НАТО нет единства между политиками и населением стран альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В рядах НАТО нет солидарности как между странами, так и между руководством и населением этих стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никакой солидарности-то и нет, и общности взглядов, и единства. Причем, у этого выражения есть две грани. Первое, нету единства в их собственных рядах. И ведь это же не просто различие... в видении перспектив... Это претензии друг к другу, граничащие с ненавистью", - сказала Захарова в интервью агентству "Белта".
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18:28
В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию
Она добавила, что единства также не наблюдается между политиками стран-участниц НАТО и народом этих стран.
"Нет единства между политическим истеблишментом, политическим руководством этих стран и народом... Ведь сейчас те решения, которые принимались, они выдаются за решения свободолюбивой Финляндии и Швеции, а на самом деле они являются втягиванием этих стран в НАТО. И отнюдь не зиждятся, не основываются на мнении населения этой страны", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что втягивание этих стран в НАТО сопровождается запугиванием и угрозами.
Ранее во вторник премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17:36
Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО совместно 18 мая
 
НАТОФинляндияШвецияМагдалена АндерссонСаули Ниинисте
 
 
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