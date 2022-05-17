https://ria.ru/20220517/dykhanie-1788923716.html

Пульмонолог рассказал, как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19

Пульмонолог рассказал, как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022

Пульмонолог рассказал, как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19

Остаточные изменения в дыхательной системе после коронавируса могут пройти бесследно при соблюдении здорового образа жизни, физических тренировках и дыхательной РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T04:19

2022-05-17T04:19

2022-05-17T04:19

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Остаточные изменения в дыхательной системе после коронавируса могут пройти бесследно при соблюдении здорового образа жизни, физических тренировках и дыхательной гимнастике, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский в День пульмонолога.При этом врач отметил, что для условно здорового человека достаточно проходить ежегодную диспансеризацию, где проводится флюорография, спирометрия. Такую диспансеризацию можно пройти бесплатно и без записи в павильонах "Здоровая Москва" в 46 парках города. Нужен только паспорт, московский полис ОМС и примерно час свободного времени."Человек, у которого есть хронический кашель, должен выяснить, в чем его причина. Среди курильщиков существует мнение, что кашель для курильщика - это нормальное дело, но ничего нормального в этом нет, потому что каждый курильщик страдает хроническим бронхитом курильщика, но за хроническим кашлем могут скрываться другие, совсем не радостные болячки. В первую очередь надо подойти к терапевту и рассказать о симптомах, потому что легкие не являются единственной причиной кашля", - добавил он.

https://ria.ru/20220517/obonyanie-1788923569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии