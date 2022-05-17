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Пульмонолог рассказал, как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022
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Пульмонолог рассказал, как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19
Пульмонолог рассказал, как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022
Пульмонолог рассказал, как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19
Остаточные изменения в дыхательной системе после коронавируса могут пройти бесследно при соблюдении здорового образа жизни, физических тренировках и дыхательной РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T04:19
2022-05-17T04:19
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Остаточные изменения в дыхательной системе после коронавируса могут пройти бесследно при соблюдении здорового образа жизни, физических тренировках и дыхательной гимнастике, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский в День пульмонолога.При этом врач отметил, что для условно здорового человека достаточно проходить ежегодную диспансеризацию, где проводится флюорография, спирометрия. Такую диспансеризацию можно пройти бесплатно и без записи в павильонах "Здоровая Москва" в 46 парках города. Нужен только паспорт, московский полис ОМС и примерно час свободного времени."Человек, у которого есть хронический кашель, должен выяснить, в чем его причина. Среди курильщиков существует мнение, что кашель для курильщика - это нормальное дело, но ничего нормального в этом нет, потому что каждый курильщик страдает хроническим бронхитом курильщика, но за хроническим кашлем могут скрываться другие, совсем не радостные болячки. В первую очередь надо подойти к терапевту и рассказать о симптомах, потому что легкие не являются единственной причиной кашля", - добавил он.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
04:19 17.05.2022
 
Пульмонолог рассказал, как избавиться от изменений в дыхании после COVID-19

Пульмонолог Белевский: избавиться от изменений в дыхании после COVID-19 поможет ЗОЖ

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедработник в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19
Медработник в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медработник в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Остаточные изменения в дыхательной системе после коронавируса могут пройти бесследно при соблюдении здорового образа жизни, физических тренировках и дыхательной гимнастике, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский в День пульмонолога.
"Если пациент перенес легкую форму коронавирусной инфекции, то практически все для дыхательной системы происходит бесследно. А если человек болел более тяжелыми формами заболевания и лежал в стационаре по этому поводу, конечно, коронавирус оставляет на некоторое время след. Но при соблюдении определенных мероприятий: физических тренировок, дыхательной гимнастики, здорового образа жизни - эти изменения проходят. У некоторых пациентов выздоровление затягивается и занимает достаточно длительное время - до года, а может и больше. Но в подавляющем большинстве случаев все остаточные изменения в легких проходят", - заявил Белевский.
При этом врач отметил, что для условно здорового человека достаточно проходить ежегодную диспансеризацию, где проводится флюорография, спирометрия. Такую диспансеризацию можно пройти бесплатно и без записи в павильонах "Здоровая Москва" в 46 парках города. Нужен только паспорт, московский полис ОМС и примерно час свободного времени.
"Человек, у которого есть хронический кашель, должен выяснить, в чем его причина. Среди курильщиков существует мнение, что кашель для курильщика - это нормальное дело, но ничего нормального в этом нет, потому что каждый курильщик страдает хроническим бронхитом курильщика, но за хроническим кашлем могут скрываться другие, совсем не радостные болячки. В первую очередь надо подойти к терапевту и рассказать о симптомах, потому что легкие не являются единственной причиной кашля", - добавил он.
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