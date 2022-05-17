https://ria.ru/20220517/dtp-1788927945.html

В ДТП на юге Москвы погиб один человек

В ДТП на юге Москвы погиб один человек - РИА Новости, 17.05.2022

В ДТП на юге Москвы погиб один человек

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на юге Москвы, один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T07:06

2022-05-17T07:06

2022-05-17T07:07

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ДТП с участием легкового автомобиля произошло на юге Москвы, один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На юге столицы в ДТП один человек погиб и трое ранены ... В результате происшествия 30-летний водитель от полученных травм погиб на месте, три его пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении.По информации ведомства, во вторник около 05:00 водитель Porsche Cayenne, двигаясь по первому Кожуховскому проезду, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Дополняется, что водитель только за 2022 год имел больше 260 нарушений, связанных с превышением скорости.

москва

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва