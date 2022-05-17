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В ДТП на юге Москвы погиб один человек - РИА Новости, 17.05.2022
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В ДТП на юге Москвы погиб один человек
В ДТП на юге Москвы погиб один человек - РИА Новости, 17.05.2022
В ДТП на юге Москвы погиб один человек
ДТП с участием легкового автомобиля произошло на юге Москвы, один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T07:06
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происшествия
москва
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ДТП с участием легкового автомобиля произошло на юге Москвы, один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На юге столицы в ДТП один человек погиб и трое ранены ... В результате происшествия 30-летний водитель от полученных травм погиб на месте, три его пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении.По информации ведомства, во вторник около 05:00 водитель Porsche Cayenne, двигаясь по первому Кожуховскому проезду, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Дополняется, что водитель только за 2022 год имел больше 260 нарушений, связанных с превышением скорости.
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происшествия, москва
07:06 17.05.2022 (обновлено: 07:07 17.05.2022)
 
В ДТП на юге Москвы погиб один человек

В ДТП с Porsche Cayenne на юге Москвы погиб один человек, еще трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ДТП с участием легкового автомобиля произошло на юге Москвы, один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"На юге столицы в ДТП один человек погиб и трое ранены ... В результате происшествия 30-летний водитель от полученных травм погиб на месте, три его пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, во вторник около 05:00 водитель Porsche Cayenne, двигаясь по первому Кожуховскому проезду, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Дополняется, что водитель только за 2022 год имел больше 260 нарушений, связанных с превышением скорости.
 
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