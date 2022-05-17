Рейтинг@Mail.ru
У России до сих пор есть друзья во Франции, считает Times - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/druzya-1789037421.html
У России до сих пор есть друзья во Франции, считает Times
У России до сих пор есть друзья во Франции, считает Times - РИА Новости, 17.05.2022
У России до сих пор есть друзья во Франции, считает Times
Газета Times считает, что у России до сих пор есть друзья во Франции, в доказательство она приводит мнения пользователей соцсетей и экспертов, которые обвиняют... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:37
2022-05-17T14:37
в мире
россия
украина
франция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e54d774a97671bdff751da75521260e.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Газета Times считает, что у России до сих пор есть друзья во Франции, в доказательство она приводит мнения пользователей соцсетей и экспертов, которые обвиняют США и НАТО в ситуации на Украине и в Европе в целом.Согласно изданию, отношение французов к ситуации на Украине отличается от настроений на севере и востоке Европы, а также в англоговорящих странах. Как отмечает газета, они не поддерживают спецоперацию России, но считают, что на решения президента РФ Владимира Путина повлияли действия НАТО и "унижение" Москвы с 1990-х годов". Times, в частности, приводит мнение советолога Элен Каррер д'Анкосс, согласно которому после распада СССР никто не помог стране преодолеть "катастрофу"."Многие во Франции полагают, что Вашингтон с помощью своего британского подельника подталкивает Европу к опасному противостоянию с Москвой", - говорится в сообщении издания.По мнению французов, стремление Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО представляет собой "победу Америки за счет Европы". Профессор американской истории в Сорбонне Андре Каспи полагает, что спецоперация на Украине - "отличный бизнес".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_49e578dd218c40dde9b330cc5cb6e81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, франция, нато
14:37 17.05.2022
 
У России до сих пор есть друзья во Франции, считает Times

Times: отношение французов к кризису на Украине отличается от настроений на востоке Европы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Газета Times считает, что у России до сих пор есть друзья во Франции, в доказательство она приводит мнения пользователей соцсетей и экспертов, которые обвиняют США и НАТО в ситуации на Украине и в Европе в целом.
Согласно изданию, отношение французов к ситуации на Украине отличается от настроений на севере и востоке Европы, а также в англоговорящих странах. Как отмечает газета, они не поддерживают спецоперацию России, но считают, что на решения президента РФ Владимира Путина повлияли действия НАТО и "унижение" Москвы с 1990-х годов". Times, в частности, приводит мнение советолога Элен Каррер д'Анкосс, согласно которому после распада СССР никто не помог стране преодолеть "катастрофу".
"Многие во Франции полагают, что Вашингтон с помощью своего британского подельника подталкивает Европу к опасному противостоянию с Москвой", - говорится в сообщении издания.
По мнению французов, стремление Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО представляет собой "победу Америки за счет Европы". Профессор американской истории в Сорбонне Андре Каспи полагает, что спецоперация на Украине - "отличный бизнес".
Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
09:44
Из Белого дома — в гости к "Азову": Запад открыто поддерживает нацистов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
08:00
Европа начала конфисковывать историю России в пользу Украины
 
В миреРоссияУкраинаФранцияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала