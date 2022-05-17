https://ria.ru/20220517/druzya-1789037421.html

У России до сих пор есть друзья во Франции, считает Times

У России до сих пор есть друзья во Франции, считает Times - РИА Новости, 17.05.2022

У России до сих пор есть друзья во Франции, считает Times

Газета Times считает, что у России до сих пор есть друзья во Франции, в доказательство она приводит мнения пользователей соцсетей и экспертов, которые обвиняют... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:37

2022-05-17T14:37

2022-05-17T14:37

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украина

франция

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Газета Times считает, что у России до сих пор есть друзья во Франции, в доказательство она приводит мнения пользователей соцсетей и экспертов, которые обвиняют США и НАТО в ситуации на Украине и в Европе в целом.Согласно изданию, отношение французов к ситуации на Украине отличается от настроений на севере и востоке Европы, а также в англоговорящих странах. Как отмечает газета, они не поддерживают спецоперацию России, но считают, что на решения президента РФ Владимира Путина повлияли действия НАТО и "унижение" Москвы с 1990-х годов". Times, в частности, приводит мнение советолога Элен Каррер д'Анкосс, согласно которому после распада СССР никто не помог стране преодолеть "катастрофу"."Многие во Франции полагают, что Вашингтон с помощью своего британского подельника подталкивает Европу к опасному противостоянию с Москвой", - говорится в сообщении издания.По мнению французов, стремление Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО представляет собой "победу Америки за счет Европы". Профессор американской истории в Сорбонне Андре Каспи полагает, что спецоперация на Украине - "отличный бизнес".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, франция, нато