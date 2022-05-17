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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 17.05.2022
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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 17.05.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Облачная погода с неустойчивыми прояснениями и дождями ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:21
2022-05-17T09:21
погода
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями и дождями ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжает формировать тыловая часть обширного циклона, кружащего над востоком Европейской России. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди", - рассказал Леус.Температура воздуха в Москве прогреется до плюс 11-13 градусов, по Московской области - до плюс 9-14 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров ниже нормы - они составят 740 миллиметров ртутного столба.
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погода, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
09:21 17.05.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются дожди

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями и дождями ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжает формировать тыловая часть обширного циклона, кружащего над востоком Европейской России. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди", - рассказал Леус.
Температура воздуха в Москве прогреется до плюс 11-13 градусов, по Московской области - до плюс 9-14 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров ниже нормы - они составят 740 миллиметров ртутного столба.
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ПогодаМосковская область (Подмосковье)МоскваМихаил Леус
 
 
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