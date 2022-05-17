https://ria.ru/20220517/dozhdi-1788937164.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 17.05.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями и дождями ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:21

2022-05-17T09:21

2022-05-17T09:21

погода

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями и дождями ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжает формировать тыловая часть обширного циклона, кружащего над востоком Европейской России. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди", - рассказал Леус.Температура воздуха в Москве прогреется до плюс 11-13 градусов, по Московской области - до плюс 9-14 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров ниже нормы - они составят 740 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220516/sinoptik-1788349048.html

московская область (подмосковье)

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, московская область (подмосковье), москва, михаил леус