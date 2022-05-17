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Следователи СК допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/dopros-1789114861.html
Следователи СК допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Следователи СК допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 17.05.2022
Следователи СК допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Сотрудники СК России допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:30
2022-05-17T21:34
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
азовсталь
мариуполь
днр
игорь конашенков
владимир путин
новоазовск
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники СК России допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против мирных жителей преступлениям, а полученные в ходе допросов данные сопоставят с другой имеющейся в материалах уголовных дел информацией.Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220517/ugrozy-1788956505.html
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следственный комитет россии (ск рф), азовсталь, мариуполь, днр, игорь конашенков, владимир путин, новоазовск, украина, россия
19:30 17.05.2022 (обновлено: 21:34 17.05.2022)
 
Следователи СК допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Следователи СК допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники СК России допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против мирных жителей преступлениям, а полученные в ходе допросов данные сопоставят с другой имеющейся в материалах уголовных дел информацией.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
10:43Специальная военная операция на Украине
СК изучит данные об угрозах жителям Одессы за звонки на российские номера
Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче
 
Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)АзовстальМариупольДНРИгорь КонашенковВладимир ПутинНовоазовскУкраинаРоссия
 
 
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