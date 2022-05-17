https://ria.ru/20220517/dopros-1789114861.html

Следователи СК допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Следователи СК допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 17.05.2022

Следователи СК допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Сотрудники СК России допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:30

2022-05-17T19:30

2022-05-17T21:34

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

азовсталь

мариуполь

днр

игорь конашенков

владимир путин

новоазовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278698_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_b00e4ce180247ea36578c97d075175aa.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники СК России допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против мирных жителей преступлениям, а полученные в ходе допросов данные сопоставят с другой имеющейся в материалах уголовных дел информацией.Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220517/ugrozy-1788956505.html

https://ria.ru/20220517/bucha-1789119864.html

азовсталь

мариуполь

новоазовск

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), азовсталь, мариуполь, днр, игорь конашенков, владимир путин, новоазовск, украина, россия