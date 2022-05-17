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В МИД назвали Россию крупнейшим донором государств Центральной Азии - РИА Новости, 17.05.2022
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В МИД назвали Россию крупнейшим донором государств Центральной Азии
В МИД назвали Россию крупнейшим донором государств Центральной Азии - РИА Новости, 17.05.2022
В МИД назвали Россию крупнейшим донором государств Центральной Азии
Россия - крупнейший донор государств Центральной Азии, но это содействие носит двусторонний характер, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:49
2022-05-17T11:49
россия
центральная азия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Россия - крупнейший донор государств Центральной Азии, но это содействие носит двусторонний характер, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Россия является крупнейшим донором в регионе. Всего за период 2008-2022 годов странам Центральной Азии было оказано содействие в объеме, превышающем 6,2 миллиарда долларов США", - сказал он на открытии II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам Руденко, в Российской Федерации на постоянной основе находятся более четырех миллионов граждан Центральной Азии. "Действительно, Россия представляет собой большой рынок, к которому проявляется интерес. Не только потому что это дает возможность каким-то образом помогать центральноазиатским государствам, но и, по оценкам ряда экспертов, трудовыми мигрантами создается около 8% ВВП России. То есть это содействие носит двусторонний характер", - отметил замглавы внешнеполитического ведомства.Он также отметил, что Россия занимает позицию крупнейшего инвестора Центральной Азии. "Накопленные российские инвестиции в этом регионе за период 2010-2021 годов составляют около 30,5 миллиарда долларов США. Растет товарооборот, несмотря даже на пандемийные трудности, в 2021 году он составил 37 миллиардов долларов США. Рост в среднем составляет около 30%", - сказал дипломат.
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россия, центральная азия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
11:49 17.05.2022
 
В МИД назвали Россию крупнейшим донором государств Центральной Азии

Замглавы МИД Руденко назвал Россию крупнейшим донором государств Центральной Азии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Россия - крупнейший донор государств Центральной Азии, но это содействие носит двусторонний характер, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Россия является крупнейшим донором в регионе. Всего за период 2008-2022 годов странам Центральной Азии было оказано содействие в объеме, превышающем 6,2 миллиарда долларов США", - сказал он на открытии II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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По словам Руденко, в Российской Федерации на постоянной основе находятся более четырех миллионов граждан Центральной Азии. "Действительно, Россия представляет собой большой рынок, к которому проявляется интерес. Не только потому что это дает возможность каким-то образом помогать центральноазиатским государствам, но и, по оценкам ряда экспертов, трудовыми мигрантами создается около 8% ВВП России. То есть это содействие носит двусторонний характер", - отметил замглавы внешнеполитического ведомства.
Он также отметил, что Россия занимает позицию крупнейшего инвестора Центральной Азии. "Накопленные российские инвестиции в этом регионе за период 2010-2021 годов составляют около 30,5 миллиарда долларов США. Растет товарооборот, несмотря даже на пандемийные трудности, в 2021 году он составил 37 миллиардов долларов США. Рост в среднем составляет около 30%", - сказал дипломат.
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РоссияЦентральная АзияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Руденко
 
 
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