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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/donetsk-1789054238.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 15.30 мск выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:41
2022-05-17T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
петровский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 мск выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/yasinovataya-1789022528.html
https://ria.ru/20220517/pervomaysk-1789007022.html
петровский район
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), украина
15:41 17.05.2022 (обновлено: 15:54 17.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 мск выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
13:55Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
13:08Специальная военная операция на Украине
Украинские войска снова обстреляли Первомайск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинПетровский районДонецк (ДНР)Украина
 
 
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