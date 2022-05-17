https://ria.ru/20220517/donetsk-1788929504.html

Украинские войска обстреляли Александровку и Донецк, выпустив 14 снарядов

Украинские войска обстреляли Александровку и Донецк, выпустив 14 снарядов - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские войска обстреляли Александровку и Донецк, выпустив 14 снарядов

Украинские войска за полчаса обстреляли населенный пункт Александровка и дважды Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T07:46

2022-05-17T07:46

2022-05-17T07:46

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенный пункт Александровка и дважды Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 06.44 по 07.20 в направлении населенного пункта Александровка, а также в направлении Куйбышевского и Петровского районов Донецка, в общей сложности было выпущено 14 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/pomosch-1788929096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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