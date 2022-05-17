Украинские войска обстреляли Александровку и Донецк, выпустив 14 снарядов
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенный пункт Александровка и дважды Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 06.44 по 07.20 в направлении населенного пункта Александровка, а также в направлении Куйбышевского и Петровского районов Донецка, в общей сложности было выпущено 14 снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.