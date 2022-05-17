11:16 17.05.2022 (обновлено: 11:26 17.05.2022)
Украинские войска обстреляли Докучаевск
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Докучаевску пять ракет из РСЗО "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области
Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.02 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.