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Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/donbass-1788967797.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:16
2022-05-17T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
докучаевск
россия
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.02 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/vasilevka-1788969535.html
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в мире, владимир путин, украина, докучаевск, россия
11:16 17.05.2022 (обновлено: 11:26 17.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Докучаевск

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Докучаевску пять ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области
Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.02 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в Telegram-канале.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 11:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Васильевку
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 11:03Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаДокучаевскРоссия
 
 
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