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В ЛНР за три месяца из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 29 человек - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/donbass-1788932567.html
В ЛНР за три месяца из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 29 человек
В ЛНР за три месяца из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 29 человек - РИА Новости, 17.05.2022
В ЛНР за три месяца из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 29 человек
Украинские войска за 3 месяца 943 раза обстреляли территорию Луганской народной республики, применив 9745 боеприпасов различного калибра, 29 мирных жителей... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T08:29
2022-05-17T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
владимир путин
украина
россия
сцкк
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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за 3 месяца 943 раза обстреляли территорию Луганской народной республики, применив 9745 боеприпасов различного калибра, 29 мирных жителей погибли, более 50 были ранены, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 3 месяца (с 17.02.2022 по 17.05.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 943 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения... Всего противником применено 9745 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (9 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1837 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как сообщается, за указанный период 29 мирных жителей погибли и 51 человек получил ранения. Были разрушены и повреждены 1067 домостроений в 29 населенных пунктах. Поврежден 101 объект гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/dnr-1788738784.html
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, украина, россия, сцкк
08:29 17.05.2022 (обновлено: 08:48 17.05.2022)
 
В ЛНР за три месяца из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 29 человек

В ЛНР за три месяца из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 29 мирных жителей

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в городе Попасная
Разрушенный дом в городе Попасная - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенный дом в городе Попасная. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за 3 месяца 943 раза обстреляли территорию Луганской народной республики, применив 9745 боеприпасов различного калибра, 29 мирных жителей погибли, более 50 были ранены, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 3 месяца (с 17.02.2022 по 17.05.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 943 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения... Всего противником применено 9745 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (9 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1837 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Как сообщается, за указанный период 29 мирных жителей погибли и 51 человек получил ранения. Были разрушены и повреждены 1067 домостроений в 29 населенных пунктах. Поврежден 101 объект гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинУкраинаРоссияСЦКК
 
 
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