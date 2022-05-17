Назван фактор, который может пошатнуть доллар до конца мая
Эксперт Миронюк заявил, что на евро еще может отыграть часть потерь к доллару
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Доллар активно обновляет 20-летние максимумы к прочим мировым валютам. Но далеко не факт, что это продлится долго: участники рынка прогнозируют, что до пика роста цен в США еще далеко, а евро внезапно может отыграть потери, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк.
"Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла вселяют уверенность, что ставка по федеральным фондам на ближайших двух заседаниях будет повышена на 0,5% на каждом из них, это снизит дифференциал ставок с развивающимися экономиками и увеличит его в сравнении со ставками в развитых странах. Привлекательность доллара в операциях carry trade растет", - пояснил специалист.
На руку доллару и ослабление европейской валюты - глобально этот тренд продолжится, но возможны локальные отскоки. Ряд индикаторов свидетельствуют, что евро перепродан и, возможно, несколько отыграет потери. Факторами в пользу коррекции доллара могут оказаться и слабые статданные, ожидающиеся до конца месяца, добавил Миронюк.