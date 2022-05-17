https://ria.ru/20220517/dollar-1788919450.html

Назван фактор, который может пошатнуть доллар до конца мая

Назван фактор, который может пошатнуть доллар до конца мая - РИА Новости, 17.05.2022

Назван фактор, который может пошатнуть доллар до конца мая

Доллар активно обновляет 20-летние максимумы к прочим мировым валютам. Но далеко не факт, что это продлится долго: участники рынка прогнозируют, что до пика... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T02:17

2022-05-17T02:17

2022-05-17T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Доллар активно обновляет 20-летние максимумы к прочим мировым валютам. Но далеко не факт, что это продлится долго: участники рынка прогнозируют, что до пика роста цен в США еще далеко, а евро внезапно может отыграть потери, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк.На руку доллару и ослабление европейской валюты - глобально этот тренд продолжится, но возможны локальные отскоки. Ряд индикаторов свидетельствуют, что евро перепродан и, возможно, несколько отыграет потери. Факторами в пользу коррекции доллара могут оказаться и слабые статданные, ожидающиеся до конца месяца, добавил Миронюк.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, доллар