Рейтинг@Mail.ru
Назван фактор, который может пошатнуть доллар до конца мая - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220517/dollar-1788919450.html
Назван фактор, который может пошатнуть доллар до конца мая
Назван фактор, который может пошатнуть доллар до конца мая - РИА Новости, 17.05.2022
Назван фактор, который может пошатнуть доллар до конца мая
Доллар активно обновляет 20-летние максимумы к прочим мировым валютам. Но далеко не факт, что это продлится долго: участники рынка прогнозируют, что до пика... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T02:17
2022-05-17T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804818_0:0:1842:1036_1920x0_80_0_0_d61f181117edce040d19860158720647.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Доллар активно обновляет 20-летние максимумы к прочим мировым валютам. Но далеко не факт, что это продлится долго: участники рынка прогнозируют, что до пика роста цен в США еще далеко, а евро внезапно может отыграть потери, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк.На руку доллару и ослабление европейской валюты - глобально этот тренд продолжится, но возможны локальные отскоки. Ряд индикаторов свидетельствуют, что евро перепродан и, возможно, несколько отыграет потери. Факторами в пользу коррекции доллара могут оказаться и слабые статданные, ожидающиеся до конца месяца, добавил Миронюк.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804818_0:0:1636:1227_1920x0_80_0_0_1cf6d2059b0cedfe3b017c40c121658f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, доллар
02:17 17.05.2022
 
Назван фактор, который может пошатнуть доллар до конца мая

Эксперт Миронюк заявил, что на евро еще может отыграть часть потерь к доллару

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Доллар активно обновляет 20-летние максимумы к прочим мировым валютам. Но далеко не факт, что это продлится долго: участники рынка прогнозируют, что до пика роста цен в США еще далеко, а евро внезапно может отыграть потери, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк.
"Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла вселяют уверенность, что ставка по федеральным фондам на ближайших двух заседаниях будет повышена на 0,5% на каждом из них, это снизит дифференциал ставок с развивающимися экономиками и увеличит его в сравнении со ставками в развитых странах. Привлекательность доллара в операциях carry trade растет", - пояснил специалист.
На руку доллару и ослабление европейской валюты - глобально этот тренд продолжится, но возможны локальные отскоки. Ряд индикаторов свидетельствуют, что евро перепродан и, возможно, несколько отыграет потери. Факторами в пользу коррекции доллара могут оказаться и слабые статданные, ожидающиеся до конца месяца, добавил Миронюк.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала