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МЭР: реальные доходы россиян в этом году могут упасть на 6,8 процента - РИА Новости, 17.05.2022
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МЭР: реальные доходы россиян в этом году могут упасть на 6,8 процента
МЭР: реальные доходы россиян в этом году могут упасть на 6,8 процента - РИА Новости, 17.05.2022
МЭР: реальные доходы россиян в этом году могут упасть на 6,8 процента
Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 6,8%, зарплаты в реальном выражении - на 3,8%, такие оценки содержатся в основных... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:40
2022-05-17T20:40
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 6,8%, зарплаты в реальном выражении - на 3,8%, такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ внесен в правительство. В 2023 году рост реальных располагаемых доходов ожидается на уровне 1,3%, реальных зарплат - на 0,8%. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 4,3%, в 2025 году - на 3%; реальные заработные платы - на 2,9% и 2,3% соответственно."Реальные заработные платы и располагаемые доходы населения в 2025 году будут на 1-2% выше уровня 2021 года. То есть если мы говорим о том, что экономика до конца не восстановится, то реальные заработные платы и располагаемые доходы населения, это очень важно, к 2025 году восстанавливаются. Это основная задача, и понятно, что за ней много что стоит", - отметил в свою очередь представитель министерства в беседе с журналистами.Реальные располагаемые доходы россиян выросли в 2021 году на 3%, реальные зарплаты - на 2,9%. По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян снизились в первом квартале 2022 года на 1,2% в годовом выражении.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
20:40 17.05.2022
 
МЭР: реальные доходы россиян в этом году могут упасть на 6,8 процента

МЭР: спад реальных доходов в 2022 году составит 6,8%, реальных зарплат - 3,8%

© Depositphotos / minervastockЧеловек с калькулятором
Человек с калькулятором - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Depositphotos / minervastock
Человек с калькулятором. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 6,8%, зарплаты в реальном выражении - на 3,8%, такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ внесен в правительство.
В 2023 году рост реальных располагаемых доходов ожидается на уровне 1,3%, реальных зарплат - на 0,8%. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 4,3%, в 2025 году - на 3%; реальные заработные платы - на 2,9% и 2,3% соответственно.
"Реальные заработные платы и располагаемые доходы населения в 2025 году будут на 1-2% выше уровня 2021 года. То есть если мы говорим о том, что экономика до конца не восстановится, то реальные заработные платы и располагаемые доходы населения, это очень важно, к 2025 году восстанавливаются. Это основная задача, и понятно, что за ней много что стоит", - отметил в свою очередь представитель министерства в беседе с журналистами.
Реальные располагаемые доходы россиян выросли в 2021 году на 3%, реальные зарплаты - на 2,9%. По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян снизились в первом квартале 2022 года на 1,2% в годовом выражении.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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