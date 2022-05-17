https://ria.ru/20220517/dokhody-1789125294.html

МЭР: реальные доходы россиян в этом году могут упасть на 6,8 процента

МЭР: реальные доходы россиян в этом году могут упасть на 6,8 процента - РИА Новости, 17.05.2022

МЭР: реальные доходы россиян в этом году могут упасть на 6,8 процента

Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 6,8%, зарплаты в реальном выражении - на 3,8%, такие оценки содержатся в основных... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:40

2022-05-17T20:40

2022-05-17T20:40

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 6,8%, зарплаты в реальном выражении - на 3,8%, такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ внесен в правительство. В 2023 году рост реальных располагаемых доходов ожидается на уровне 1,3%, реальных зарплат - на 0,8%. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 4,3%, в 2025 году - на 3%; реальные заработные платы - на 2,9% и 2,3% соответственно."Реальные заработные платы и располагаемые доходы населения в 2025 году будут на 1-2% выше уровня 2021 года. То есть если мы говорим о том, что экономика до конца не восстановится, то реальные заработные платы и располагаемые доходы населения, это очень важно, к 2025 году восстанавливаются. Это основная задача, и понятно, что за ней много что стоит", - отметил в свою очередь представитель министерства в беседе с журналистами.Реальные располагаемые доходы россиян выросли в 2021 году на 3%, реальные зарплаты - на 2,9%. По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян снизились в первом квартале 2022 года на 1,2% в годовом выражении.

https://ria.ru/20220517/bezrabotitsa-1789123116.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)