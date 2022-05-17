https://ria.ru/20220517/dispanserizatsiya-1788927050.html
В Приморье врачи начали диспансеризацию беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
В Приморье врачи начали диспансеризацию беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 17.05.2022
В Приморье врачи начали диспансеризацию беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
Врачи приморской Находки начали диспансеризацию прибывших в Приморье беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T06:35
2022-05-17T06:35
2022-05-17T06:36
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060362_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_d91f8c4450e6bdd13a125df59f38573e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Врачи приморской Находки начали диспансеризацию прибывших в Приморье беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщает региональное правительство.Поезд с первой группой из 308 беженцев прибыл в Находку 21 апреля. В основном это жители Мариуполя, их поселили в пункте временного размещения (ПВР). По данным властей региона, 11 прибывших - с ограниченными возможностями здоровья.Беженцы в ПВР смогут бесплатно сдать кровь на анализы, снять электрокардиограмму, пройти спирографию, измерить внутриглазное давление, посетить специалиста смотрового кабинета. На маммографию и фиброгастроскопию организованные группы доставят в поликлиники Находкинской городской больницы. Терапевт в каждом случае будет индивидуально решать вопрос о дальнейших консультациях врачей узкой специализации."Прибывшие в Находку – в основном семьи, включая многодетные, по пять-семь человек. Сейчас наша основная задача – выявить возможные хронические неинфекционные заболевания, провести лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, поставить людей на диспансерный учет. Тем, кто имел статус инвалида в Украине, результаты обследований потребуются при освидетельствовании для получения мер социальной поддержки, которые предусмотрены для граждан с ограниченными возможностями здоровья в России", – приводятся слова главного врача Находкинской городской больницы Андрея Кузьмина.Некоторые из беженцев уже оформили полисы ОМС, остальные получат их в ближайшее время, отмечают власти.
https://ria.ru/20220517/rabota-1788924225.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060362_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_eb53aa742ef798614051e127f4097891.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
06:35 17.05.2022 (обновлено: 06:36 17.05.2022)
В Приморье врачи начали диспансеризацию беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
В Находке врачи начали диспансеризацию беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Врачи приморской Находки начали диспансеризацию прибывших в Приморье беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщает региональное правительство.
Поезд с первой группой из 308 беженцев прибыл в Находку
21 апреля. В основном это жители Мариуполя
, их поселили в пункте временного размещения (ПВР). По данным властей региона, 11 прибывших - с ограниченными возможностями здоровья.
"Медики Находкинской городской больницы начали бесплатную диспансеризацию вынужденных переселенцев с территорий Украины, Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.
Беженцы в ПВР смогут бесплатно сдать кровь на анализы, снять электрокардиограмму, пройти спирографию, измерить внутриглазное давление, посетить специалиста смотрового кабинета. На маммографию и фиброгастроскопию организованные группы доставят в поликлиники Находкинской городской больницы. Терапевт в каждом случае будет индивидуально решать вопрос о дальнейших консультациях врачей узкой специализации.
"Прибывшие в Находку – в основном семьи, включая многодетные, по пять-семь человек. Сейчас наша основная задача – выявить возможные хронические неинфекционные заболевания, провести лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, поставить людей на диспансерный учет. Тем, кто имел статус инвалида в Украине
, результаты обследований потребуются при освидетельствовании для получения мер социальной поддержки, которые предусмотрены для граждан с ограниченными возможностями здоровья в России", – приводятся слова главного врача Находкинской городской больницы Андрея Кузьмина.
Некоторые из беженцев уже оформили полисы ОМС, остальные получат их в ближайшее время, отмечают власти.