https://ria.ru/20220517/dispanserizatsiya-1788927050.html

В Приморье врачи начали диспансеризацию беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины

В Приморье врачи начали диспансеризацию беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 17.05.2022

В Приморье врачи начали диспансеризацию беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины

Врачи приморской Находки начали диспансеризацию прибывших в Приморье беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T06:35

2022-05-17T06:35

2022-05-17T06:36

общество

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Врачи приморской Находки начали диспансеризацию прибывших в Приморье беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщает региональное правительство.Поезд с первой группой из 308 беженцев прибыл в Находку 21 апреля. В основном это жители Мариуполя, их поселили в пункте временного размещения (ПВР). По данным властей региона, 11 прибывших - с ограниченными возможностями здоровья.Беженцы в ПВР смогут бесплатно сдать кровь на анализы, снять электрокардиограмму, пройти спирографию, измерить внутриглазное давление, посетить специалиста смотрового кабинета. На маммографию и фиброгастроскопию организованные группы доставят в поликлиники Находкинской городской больницы. Терапевт в каждом случае будет индивидуально решать вопрос о дальнейших консультациях врачей узкой специализации."Прибывшие в Находку – в основном семьи, включая многодетные, по пять-семь человек. Сейчас наша основная задача – выявить возможные хронические неинфекционные заболевания, провести лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, поставить людей на диспансерный учет. Тем, кто имел статус инвалида в Украине, результаты обследований потребуются при освидетельствовании для получения мер социальной поддержки, которые предусмотрены для граждан с ограниченными возможностями здоровья в России", – приводятся слова главного врача Находкинской городской больницы Андрея Кузьмина.Некоторые из беженцев уже оформили полисы ОМС, остальные получат их в ближайшее время, отмечают власти.

https://ria.ru/20220517/rabota-1788924225.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия