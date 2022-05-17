https://ria.ru/20220517/diplomaty-1788921168.html
США увеличат количество своих дипломатов на Кубе
США увеличат количество своих дипломатов на Кубе - РИА Новости, 17.05.2022
США увеличат количество своих дипломатов на Кубе
США работают над расширением дипломатического присутствия на Кубе, сообщил высокопоставленный представитель администрации. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T02:36
2022-05-17T02:36
2022-05-17T02:36
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США работают над расширением дипломатического присутствия на Кубе, сообщил высокопоставленный представитель администрации.Закрытие посольства и отзыв значительной части дипломатов США с Кубы произошли в декабре 2018 года при президенте Дональде Трампе. Он тогда сослался на инциденты со здоровьем дипломатического состава, которые получили название "гаванский синдром".Как указал представитель администрации, работа ведется в рамках соответствующего поручения президента США.Отношения двух стран начали налаживаться при президенте-демократе Бараке Обаме. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит в Гавану Обамы в 2016 году."Оттепель" завершилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Он вновь ввел ограничения на торговые и деловые отношения между двумя странами, а в 2021 году незадолго до окончания своих президентских полномочий, Трамп вернул Кубу в список стран-пособников терроризма.В начале мая посольство США в Гаване сообщало, что после перерыва в несколько лет возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы. На протяжении этого периода граждане островного государства, желавшие мигрировать в США, были вынуждены лично обращаться для подачи документов в американские миссии в Колумбии и Гайане.
https://ria.ru/20220517/kuba-1788921019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша
США увеличат количество своих дипломатов на Кубе
США расширят дипломатическое присутствие на Кубе
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США работают над расширением дипломатического присутствия на Кубе, сообщил высокопоставленный представитель администрации.
Закрытие посольства и отзыв значительной части дипломатов США
с Кубы
произошли в декабре 2018 года при президенте Дональде Трампе
. Он тогда сослался на инциденты со здоровьем дипломатического состава, которые получили название "гаванский синдром".
"Мы работаем над увеличением штата и укреплением безопасности в посольстве в Гаване", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.
Как указал представитель администрации, работа ведется в рамках соответствующего поручения президента США.
Отношения двух стран начали налаживаться при президенте-демократе Бараке Обаме
. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит в Гавану
Обамы в 2016 году.
"Оттепель" завершилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Он вновь ввел ограничения на торговые и деловые отношения между двумя странами, а в 2021 году незадолго до окончания своих президентских полномочий, Трамп вернул Кубу в список стран-пособников терроризма.
В начале мая посольство США в Гаване сообщало, что после перерыва в несколько лет возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы. На протяжении этого периода граждане островного государства, желавшие мигрировать в США, были вынуждены лично обращаться для подачи документов в американские миссии в Колумбии
и Гайане
.