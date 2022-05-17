Рейтинг@Mail.ru
США увеличат количество своих дипломатов на Кубе - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/diplomaty-1788921168.html
США увеличат количество своих дипломатов на Кубе
США увеличат количество своих дипломатов на Кубе - РИА Новости, 17.05.2022
США увеличат количество своих дипломатов на Кубе
США работают над расширением дипломатического присутствия на Кубе, сообщил высокопоставленный представитель администрации. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T02:36
2022-05-17T02:36
в мире
куба
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150012/56/1500125623_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_11c445f59f0db2680c4dd9ce43953a6a.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США работают над расширением дипломатического присутствия на Кубе, сообщил высокопоставленный представитель администрации.Закрытие посольства и отзыв значительной части дипломатов США с Кубы произошли в декабре 2018 года при президенте Дональде Трампе. Он тогда сослался на инциденты со здоровьем дипломатического состава, которые получили название "гаванский синдром".Как указал представитель администрации, работа ведется в рамках соответствующего поручения президента США.Отношения двух стран начали налаживаться при президенте-демократе Бараке Обаме. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит в Гавану Обамы в 2016 году."Оттепель" завершилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Он вновь ввел ограничения на торговые и деловые отношения между двумя странами, а в 2021 году незадолго до окончания своих президентских полномочий, Трамп вернул Кубу в список стран-пособников терроризма.В начале мая посольство США в Гаване сообщало, что после перерыва в несколько лет возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы. На протяжении этого периода граждане островного государства, желавшие мигрировать в США, были вынуждены лично обращаться для подачи документов в американские миссии в Колумбии и Гайане.
https://ria.ru/20220517/kuba-1788921019.html
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150012/56/1500125623_138:0:2362:1668_1920x0_80_0_0_5245f3ab56eb205d55e027b1981b250d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша
02:36 17.05.2022
 
США увеличат количество своих дипломатов на Кубе

США расширят дипломатическое присутствие на Кубе

© AP Photo / Ramon EspinosaПосольство США в Гаване
Посольство США в Гаване - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
Посольство США в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США работают над расширением дипломатического присутствия на Кубе, сообщил высокопоставленный представитель администрации.
Закрытие посольства и отзыв значительной части дипломатов США с Кубы произошли в декабре 2018 года при президенте Дональде Трампе. Он тогда сослался на инциденты со здоровьем дипломатического состава, которые получили название "гаванский синдром".
"Мы работаем над увеличением штата и укреплением безопасности в посольстве в Гаване", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.
Как указал представитель администрации, работа ведется в рамках соответствующего поручения президента США.
Отношения двух стран начали налаживаться при президенте-демократе Бараке Обаме. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит в Гавану Обамы в 2016 году.
"Оттепель" завершилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Он вновь ввел ограничения на торговые и деловые отношения между двумя странами, а в 2021 году незадолго до окончания своих президентских полномочий, Трамп вернул Кубу в список стран-пособников терроризма.
В начале мая посольство США в Гаване сообщало, что после перерыва в несколько лет возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы. На протяжении этого периода граждане островного государства, желавшие мигрировать в США, были вынуждены лично обращаться для подачи документов в американские миссии в Колумбии и Гайане.
Куба - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
02:27
Госдеп заявил о расширении поддержки кубинцев, включая выдачу виз
 
В миреКубаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала