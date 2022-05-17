https://ria.ru/20220517/dialog-1789137181.html

США не видят оснований для диалога Лаврова и Блинкена, заявили в Госдепе

США не видят оснований для диалога Лаврова и Блинкена, заявили в Госдепе - РИА Новости, 17.05.2022

США не видят оснований для диалога Лаврова и Блинкена, заявили в Госдепе

США не считают, что разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном на данном этапе был бы конструктивным, заявил на брифинге РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T23:05

2022-05-17T23:05

2022-05-17T23:05

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москва

вашингтон (штат)

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США не считают, что разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном на данном этапе был бы конструктивным, заявил на брифинге во вторник представитель госдепартамента США Нед Прайс."Российская Федерация не дает нам оснований полагать, что диалог будет был бы конструктивен в текущей ситуации", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о том, планирует ли глава госдепартамента переговоры с российским коллегой. На прошлой неделе прошли прямые телефонные переговоры руководителей оборонных ведомств двух стран.Прайс напомнил, что последний раз Блинкен и Лавров разговаривали 12 февраля.По его словам, США были бы "готовы взять в руки телефон, если бы разговор вел к конструктивным результатам", однако, по его словам, нынешняя ситуация не дает оснований рассчитывать на них. "Ничего не дает нам оснований считать, что диалог будет конструктивен сейчас", - сказал представитель госдепартамента, отметив, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой продолжают работу, однако, "существенно ограничены" из-за сложностей с работой дипмиссий.

https://ria.ru/20220515/nato-1788675088.html

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в мире, сша, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен