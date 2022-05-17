https://ria.ru/20220517/detdom-1789059600.html

Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов

Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов - РИА Новости, 17.05.2022

Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов

На данный момент в Россию эвакуировано 1700 детей-сирот с Донбасса, но есть информация, что часть детских домов возвращается назад, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:59

2022-05-17T15:59

2022-05-17T16:08

специальная военная операция на украине

мария львова-белова

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На данный момент в Россию эвакуировано 1700 детей-сирот с Донбасса, но есть информация, что часть детских домов возвращается назад, рассказала РИА Новости уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Цифра 1700 - это учреждения Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, но сейчас информация о том, что часть учреждений возвращаются назад. И насколько уже уехали. Последняя статистика с новыми цифрами будет в ближайшее время", - сказала Львова-Белова.Ранее омбудсмен сообщила, что в Россию прибыло порядка двух тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Донбасса. Также они должны получать льготы, предусмотренные для российских детей.

https://ria.ru/20220516/pomosch-1788794684.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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