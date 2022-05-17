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Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/detdom-1789059600.html
Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов
Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов - РИА Новости, 17.05.2022
Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов
На данный момент в Россию эвакуировано 1700 детей-сирот с Донбасса, но есть информация, что часть детских домов возвращается назад, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:59
2022-05-17T16:08
специальная военная операция на украине
мария львова-белова
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На данный момент в Россию эвакуировано 1700 детей-сирот с Донбасса, но есть информация, что часть детских домов возвращается назад, рассказала РИА Новости уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Цифра 1700 - это учреждения Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, но сейчас информация о том, что часть учреждений возвращаются назад. И насколько уже уехали. Последняя статистика с новыми цифрами будет в ближайшее время", - сказала Львова-Белова.Ранее омбудсмен сообщила, что в Россию прибыло порядка двух тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Донбасса. Также они должны получать льготы, предусмотренные для российских детей.
https://ria.ru/20220516/pomosch-1788794684.html
россия
донбасс
луганская народная республика
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мария львова-белова, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
15:59 17.05.2022 (обновлено: 16:08 17.05.2022)
 
Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов

Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс эвакуированных детдомов

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC0 / AAA333 /
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На данный момент в Россию эвакуировано 1700 детей-сирот с Донбасса, но есть информация, что часть детских домов возвращается назад, рассказала РИА Новости уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Цифра 1700 - это учреждения Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, но сейчас информация о том, что часть учреждений возвращаются назад. И насколько уже уехали. Последняя статистика с новыми цифрами будет в ближайшее время", - сказала Львова-Белова.
Ранее омбудсмен сообщила, что в Россию прибыло порядка двух тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Донбасса. Также они должны получать льготы, предусмотренные для российских детей.
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Специальная военная операция на УкраинеМария Львова-БеловаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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