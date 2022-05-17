https://ria.ru/20220517/detdom-1789059600.html
Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов
Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов - РИА Новости, 17.05.2022
Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов
На данный момент в Россию эвакуировано 1700 детей-сирот с Донбасса, но есть информация, что часть детских домов возвращается назад, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:59
2022-05-17T15:59
2022-05-17T16:08
специальная военная операция на украине
мария львова-белова
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На данный момент в Россию эвакуировано 1700 детей-сирот с Донбасса, но есть информация, что часть детских домов возвращается назад, рассказала РИА Новости уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Цифра 1700 - это учреждения Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, но сейчас информация о том, что часть учреждений возвращаются назад. И насколько уже уехали. Последняя статистика с новыми цифрами будет в ближайшее время", - сказала Львова-Белова.Ранее омбудсмен сообщила, что в Россию прибыло порядка двух тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Донбасса. Также они должны получать льготы, предусмотренные для российских детей.
https://ria.ru/20220516/pomosch-1788794684.html
россия
донбасс
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария львова-белова, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
15:59 17.05.2022 (обновлено: 16:08 17.05.2022)
Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс детдомов
Львова-Белова заявила о частичном возвращении в Донбасс эвакуированных детдомов