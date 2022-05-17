https://ria.ru/20220517/delo-1789028568.html

СК возбудил дело после обстрела села Середа со стороны ВСУ

СК возбудил дело после обстрела села Середа со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.05.2022

СК возбудил дело после обстрела села Середа со стороны ВСУ

СК РФ возбудил дело о покушении на убийство после обстрела украинскими военными белгородского села Середа, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:17

2022-05-17T14:17

2022-05-17T14:27

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил дело о покушении на убийство после обстрела украинскими военными белгородского села Середа, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории Белгородской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 15 мая около 07.40 "с целью убийства неопределенного круга лиц из числа жителей села Середы Шебекинского района Белгородской области" украинские военнослужащие произвели не менее одного выстрела с применением системы залпового огня по объектам гражданской инфраструктуры села. В результате мирный житель 1992 года рождения получил осколочное ранение.В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/obstrel-1788930363.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область