https://ria.ru/20220517/delo-1789028568.html
СК возбудил дело после обстрела села Середа со стороны ВСУ
СК возбудил дело после обстрела села Середа со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.05.2022
СК возбудил дело после обстрела села Середа со стороны ВСУ
СК РФ возбудил дело о покушении на убийство после обстрела украинскими военными белгородского села Середа, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:17
2022-05-17T14:17
2022-05-17T14:27
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил дело о покушении на убийство после обстрела украинскими военными белгородского села Середа, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории Белгородской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 15 мая около 07.40 "с целью убийства неопределенного круга лиц из числа жителей села Середы Шебекинского района Белгородской области" украинские военнослужащие произвели не менее одного выстрела с применением системы залпового огня по объектам гражданской инфраструктуры села. В результате мирный житель 1992 года рождения получил осколочное ранение.В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/obstrel-1788930363.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область
14:17 17.05.2022 (обновлено: 14:27 17.05.2022)
СК возбудил дело после обстрела села Середа со стороны ВСУ
СК возбудил дело о покушении на убийство после обстрела села Середа со стороны ВСУ