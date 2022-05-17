https://ria.ru/20220517/debaty-1788918510.html

Парламент Финляндии закончил дебаты по вступлению в НАТО

Парламент Финляндии закончил дебаты по вступлению в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Парламент Финляндии закончил дебаты по вступлению в НАТО

Дебаты по возможному вступлению Финляндии в НАТО завершились в парламенте страны, следует из сообщения законодательного органа. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T00:58

2022-05-17T00:58

2022-05-17T01:03

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Дебаты по возможному вступлению Финляндии в НАТО завершились в парламенте страны, следует из сообщения законодательного органа.Во вторник комитет по иностранным делам парламента подготовит ответное предложение на доклад правительства.За ним последует новое обсуждение с возможными встречными предложениями депутатов. При возникновении встречных предложений вопрос будет вынесен на голосование.После парламентских обсуждений вопрос вернется в правительство, которое вынесет официальное предложение, требующее одобрения президента страны.Затем заявка Финляндии будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Предполагается, что заявку доставит посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен.

https://radiosputnik.ria.ru/20220516/erdogan-1788904239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, финляндия, нато