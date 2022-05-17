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Парламент Финляндии закончил дебаты по вступлению в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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Парламент Финляндии закончил дебаты по вступлению в НАТО
Парламент Финляндии закончил дебаты по вступлению в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Парламент Финляндии закончил дебаты по вступлению в НАТО
Дебаты по возможному вступлению Финляндии в НАТО завершились в парламенте страны, следует из сообщения законодательного органа. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T00:58
2022-05-17T01:03
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Дебаты по возможному вступлению Финляндии в НАТО завершились в парламенте страны, следует из сообщения законодательного органа.Во вторник комитет по иностранным делам парламента подготовит ответное предложение на доклад правительства.За ним последует новое обсуждение с возможными встречными предложениями депутатов. При возникновении встречных предложений вопрос будет вынесен на голосование.После парламентских обсуждений вопрос вернется в правительство, которое вынесет официальное предложение, требующее одобрения президента страны.Затем заявка Финляндии будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Предполагается, что заявку доставит посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен.
https://radiosputnik.ria.ru/20220516/erdogan-1788904239.html
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в мире, финляндия, нато
00:58 17.05.2022 (обновлено: 01:03 17.05.2022)
 
Парламент Финляндии закончил дебаты по вступлению в НАТО

Парламент Финляндии закончил дебаты по вступлению в НАТО, они продолжались более 14 часов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Дебаты по возможному вступлению Финляндии в НАТО завершились в парламенте страны, следует из сообщения законодательного органа.
"Завершились дебаты по докладу о членстве Финляндии в НАТО. Дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей. По окончании дебатов вопрос был передан в Комитет по иностранным делам", - говорится в сообщении парламента.
Во вторник комитет по иностранным делам парламента подготовит ответное предложение на доклад правительства.
За ним последует новое обсуждение с возможными встречными предложениями депутатов. При возникновении встречных предложений вопрос будет вынесен на голосование.
После парламентских обсуждений вопрос вернется в правительство, которое вынесет официальное предложение, требующее одобрения президента страны.
Затем заявка Финляндии будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Предполагается, что заявку доставит посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен.
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